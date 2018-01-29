نامزدهای مسابقه تئاتر فجر ۳۶ معرفی شدند/ حضور پررنگ جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، نامزدهای چهار بخش مسابقه بین‌الملل، مسابقه ایران الف، مسابقه ایران ب و مسابقه خارج از صحنه (مسابقه تئاتر خیابانی و مسابقه اجرا در مکان‌های نامتعارف) جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند.

برندگان بخش‌های مختلف مسابقه امروز در مراسم اختتامیه جشنواره معرفی خواهند شد. این مراسم ساعت ۱۸:۳۰ در تالار وحدت برگزار می شود.

مسابقه بین الملل

نمایشنامه‌نویسی

وحید محمدی و سینا شفیعی برای نمایشنامه «دریازدگی» از ایران-کرج

مهدی ضیاء چمنی برای نمایشنامه «حذفیات» از ایران-مشهد

کارگردانی

کریستوفر روپینگ برای نمایش «هملت» از آلمان

اشکان خیل‌نژاد برای نمایش «پسران تاریخ» از ایران - تهران

رضا ثروتی برای نمایش «فهرست مردگان» از ایران- تهران

بازیگری مرد

والنتاین دایننس برای نمایش «دهن گنده» از بلژیک

مرتضی اسماعیل کاشی برای نمایش «مفیستو» از ایران-تهران

هوتن شکیبا برای نمایش «الیور توئیست» از ایران-تهران

بازیگری زن

کاتیا بورکله برای نمایش «هملت» از آلمان

الهام کردا برای نمایش «اگه بمیری» از ایران-تهران

مهسا غفوریان برای نمایش «حذفیات» از ایران- مشهد

مهناز میرزایی برای نمایش «دریازدگی» از ایران-کرج

طراحی صحنه

اشکان خیل‌نژاد برای نمایش «پسران تاریخ» از ایران- تهران

آرش دادگر و رضا کرمی‌زاده برای نمایش «اسب» از ایران-تهران

آتیلا پسیانی و امیرحسن دوانی برای نمایش «صد سال تنهایی» از ایران- تهران

طراحی لباس

الهام شعبانی و آرش دادگر برای نمایش «اسب» از ایران- تهران

ندا نصر برای نمایش «فهرست مردگان» از ایران- تهران

استودیو زیرزمین برای نمایش «مفیستو» از ایران-تهران

موسیقی/طراحی صدا

والنتاین دایننس و جرون ویتس برای نمایش «دهن گنده» از بلژیک

آرمان پارسیان و محمد اسلامی برای نمایش «مفیستو» از ایران-تهران

نوید گوهری برای نمایش «و/یا/پرو/مته» از ایران-تهران

مسابقه تئاتر ایران (الف)

موسیقی

آنکیدو دارش و باران احصایی برای موسیقی نمایش «آکواریوم»

علی­سینا رضانیا برای موسیقی نمایش «هفت روز از تیر شصت»

گریم

هیأت داوران در این بخش انتخابی ندارد.

طراحی صحنه

سعید حسنلو برای طراحی صحنه نمایش «و چند داستان دیگر»

رضا صابری برای طراحی صحنه نمایش «شنا در آتش»

طراحی لباس

هیأت داوران در این بخش انتخابی ندارد.

بازیگری مرد

بهنام شرفی برای بازی در نمایش «آبی مایل به صورتی»

حسین محب اهری برای بازی در نمایش «خسیس»

فرزین محدث برای بازی در نمایش «شب دشنه­ های بلند»

عامر مسافر آستانه برای بازی در نمایش «و چند داستان دیگر»

وحید شیرزاد برای بازی در نمایش «پاشا»

بازیگری زن

معصومه رحمانی برای بازی در نمایش «آنا کارنینا»

معصومه کریمی برای بازی در نمایش «و چند داستان دیگر»

فرزانه سهیلی برای بازی در نمایش «کوکوی کبوتران حرم»

عاطفه رضوی برای بازی در نمایش «آبی مایل به صورتی»

کارگردانی

پیام لاریان برای کارگردانی نمایش «و چند داستان دیگر»

آرش عباسی برای کارگردانی نمایش «آنا کارنینا»

سیامک احصایی برای کارگردانی نمایش «آکواریوم»

علی شمس برای کارگردانی نمایش «شب دشنه­ های بلند»

نمایشنامه‌نویسی

علیرضا نادری برای نگارش نمایشنامه «کوکوی کبوتران حرم»

آرش عباسی برای نگارش نمایشنامه «آناکارنینا»

پیام لاریان برای نگارش نمایشنامه «و چند داستان دیگر»

مسابقه تئاتر ایران (ب)

موسیقی

محمدرضا جدیدی برای موسیقی نمایش «نفر دوم»

آرمین خیردان برای موسیقی نمایش «ماراساد»

حسین غلامپور برای موسیقی نمایش «اعداد در بیابان»

بامداد افشار برای موسیقی نمایش «صد در صد»

میلاد قنبری برای موسیقی نمایش «پیانیستولوژی»

گریم

هیأت داوران در این بخش انتخابی ندارد.

طراحی صحنه

مهران محمودزاده برای طراحی صحنه نمایش «اعداد در بیابان»

امیربهاور اکبرپور برای طراحی صحنه نمایش «یک به علاوه دو»

حسین خدایی و اکبر صادقی برای طراحی صحنه نمایش «خداوند درون یک مرد دو قلب قرار نداد»

مصطفی مرادیان برای طراحی صحنه نمایش «شرقی غمگین»

مرتضی اسماعیل کاشی برای طراحی صحنه نمایش «صد در صد»

شهاب افتخاری برای طراحی صحنه نمایش «پیانیستولوژی»

طراحی لباس

هیأت داوران در این بخش انتخابی ندارد.

بازیگری مرد

مهران امام بخش و بهنام دارابی برای بازی در نمایش «ماراساد»

احسان کرمی و حمیدرضا محمدی برای بازی در نمایش «مانوس»

میثم مجاوری برای بازی در نمایش «۱۹۸۷»

علی ملاحی محمد برای بازی در نمایش «اعداد در بیابان»

سعید بادینی برای بازی در نمایش «آیفون»

هوتن شکیبا برای بازی در نمایش «صد در صد»

بازیگری زن

ستاره اسکندری برای بازی در نمایش «نفر دوم»

الهام شعبانی برای بازی در نمایش «قند خون»

پریسا صدایی آذر برای بازی در نمایش «و خداوند در یک مرد دو قلب قرار نداد»

مهسا غفوریان برای بازی در نمایش «پیانیستولوژی»

ستاره پسیانی برای بازی در نمایش «صد در صد»

نمایشنامه نویسی

کیوان سررشته و لیلا حکمت نیا برای نگارش نمایشنامه «مانوس»

محمد شجاعی برای نگارش نمایشنامه «۱۹۸۷»

ساناز بیان برای نگارش نمایشنامه «شلتر»

ابراهیم پشت کوهی برای نگارش نمایشنامه «اعداد در بیابان»

کارگردانی

امیربهاور اکبرپور برای کارگردانی نمایش «یک به علاوه دو»

ایمان اسکندری برای کارگردانی نمایش «ماراساد»

مرتضی اسماعیل کاشی برای کارگردانی نمایش «صد در صد»

امین میری برای کارگردانی نمایش «شلتر»

محمد نیازی برای کارگردانی نمایش «پیانیستولوژی»

بخش خارج از صحنه (مسابقه تئاتر خیابانی)

ایده و کارگردانی

امیر رجب پور برای نمایش «یک سوءتفاهم کوچک»

نگار نادری و آرزو علی پور برای نمایش «گیلدخت»

عبید رستمی برای نمایش «داد درد دارد»

مختار محمدی برای نمایش «تندیسی برای شهر»

پژمان شاه‌وردی برای نمایش «تولیدی لیلی و مجنون»

بازیگری

پریسا قلی پور برای نمایش «داد درد دارد»

متین زاوشی برای نمایش «یک سوءتفاهم کوچک»

امیر رجب پور برای نمایش «یک سوءتفاهم کوچک»

گروه بازیگران نمایش «تولیدی لیلی و مجنون»

امیر حامد برای نمایش «تر، خشک، تفکیک»

مصطفی کولیوندی برای نمایش «ویروس»

سعید رحیمی برای نمایش «فرار از زندان»

فضاسازی

رضا ثلاثی برای نمایش «تولیدی لیلی و مجنون»

امیر امینی و مجتبی خلیلی برای نمایش «گیلدخت»

امیر رجب پور برای نمایش «یک سوءتفاهم کوچک»

مصطفی داوطلب نظام و محمود فلاحی برای نمایش «بوکس»

بهار لطافتیان برای نمایش «داد درد دارد»

خلاقیت

آرام ساعد پناه وآزاد روز جنگ برای موسیقی نمایش «آینه زندگی»

امیر امینی و مجتبی خلیلی برای طراحی صحنه نمایش «گیلدخت»

کوروش معینی فرد برای طراحی گریم نمایش «تولیدی لیلی و مجنون»

میثم کردی و شکوفه شاه‌وردی برای طراحی لباس نمایش «تولیدی لیلی و مجنون»

هیام احمدی برای طراحی بروشور نمایش «صادره از اروند (خین)»

اجرای برگزیده

گروه نمایش «ویروس»

گروه نمایش «داد درد دارد»

گروه نمایش «یک سوءتفاهم کوچک»

گروه نمایش «تولیدی لیلی و مجنون»

گروه نمایش «گیلدخت»

مسابقه خارج از صحنه(مکان‌های نامتعارف)

ایده

نسیم احمدپور برای اجرای «هجوم به تفسیر»

پویان باقرزاده برای اجرای «بعد از اتفاق»

سعید بهنام برای اجرای «طلوع آفتاب ساعت ۱۴/۷ دقیقه»

بازیگر/اجراگر

سعید بهنام برای اجرای «آن ریسمان گسسته»

آوا درویشی برای اجرای «نرگس»

پرستو قربانی برای اجرای «نرگس»

امین اسفندیاری برای اجرای «بعد از اتفاق»

اجرای برگزیده بین الملل بخش خارج از صحنه (مکان‌های نامتعارف)

اجرای «مرگ قطعی است» کاری از آیر کلر از آلمان

اجرای «ریموت تهران» کاری از کمپانی ریمینی پروتکل از آلمان

اجرای «مناظر مجرم» کاری از دیریس ورهوفن از هلند

اجرای برگزیده ایرانی بخش خارج از صحنه (مکان‌های نامتعارف)

اجرای «نرگس» به کارگردانی حسین توازنی‌زاده

اجرای «بعد از اتفاق» به کارگردانی پویان باقرزاده

اجرای «هجوم به تفسیر» به کارگردانی نسیم احمدپور

اجرای «آن ریسمان گسسته» به کارگردانی نسیم ریاضی