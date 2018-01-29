بیش از ۲۰ درصد خانوارهای ایرانی ترکیب غذایی نامناسب دارند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج حریرچی در نشست خبری گفت: مهمترین هدف نظام سلامت، افزایش امید به زندگی و امید به زندگی سالم است. امید به زندگی در بدو تولد یعنی میانگین سالهایی که انتظار می رود یک نوزاد زنده بماند. امید به زندگی در سالهای قبل از انقلاب ۵۴ سال بوده و حتی در دهه ۴۰ شمسی بین ۴۵ تا ۵۰ سال بوده است اما هم اکنون امید به زندگی در زنان ایرانی ۷۸.۴ سال و در مردان ایرانی به ۷۳.۸ سال افزایش یافته است.

وی افزود: افزایش ۲۵ سال امید به زندگی در طی بیش از چهار دهه، پیشرفت بسیار چشمگیر و شاخص خیره کننده ای است که ناشی از بهبود زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی و نیز اقدامات حوزه سلامت در چند دهه گذشته بوده است.

حریرچی یادآور شد: قابل توجه این است که شاخص امید به زندگی سالم ایرانیان یعنی امید به زندگی با سلامت خوب حدود ۶۵ سال است و این بدین معنی است که ما انسان سالم که محور توسعه و پیشرفت کشور است در بازه زمانی طولانی تری به صورت مولد و کارآ در دسترس داریم. البته این سن امید به زندگی سالم در تصمیمات کشوری بر سن بازنشستگی و فراغت از کار هم تاثیر قابل ملاحظه ای دارد.

به گفته وی، رتبه ما در امید به زندگی در طی سالهای دهه های گذشته بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ در مقایسه با دیگر کشورهای جهان بوده است که هم اکنون به رتبه ۶۳ صعود کرده است

حریرچی گفت: یک هدف بسیار مهم دیگر حوزه سلامت، کاهش مرگ و میر زودرس است تا همین اواخر مرگ قبل از ۵۰ سالگی مرگ زودرس تعریف می شد. تا دهه هفتاد شمسی و قبل از آن بیش از ۸۰ درصد موارد مرگ ایرانیان در زیر ۷۰ سالگی بود و حدود ۱۰ درصد و حداکثر ۲۰ درصد ایرانیان تا بالای ۷۰ سال عمر می کردند.

وی افزود: با پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی و بهداشتی درمانی اخیر در کشور، هم اکنون نزدیک به ۵۰ درصد ایرانیان (یعنی ۴۷درصد کل) یا ۵۱ درصد زنان و ۴۳ درصد مردان ایرانی بیش از ۷۰ سال عمر می کنند. البته این شاخص از طرف دیگر هم قابل بررسی است، در سال ۱۳۹۵ از ۳۶۰ هزار مرگ و میر اتفاق افتاده در کشور، ۲۱۹ هزار در مردان و ۱۴۱ هزار در زنان ایرانی رخ داده است که ۱۹۳ هزار یا ۵۳ درصد کل مرگها قبل از ۷۰ سالگی رخ داده است که ۱۲۴ هزار مرگ مربوط به مردان و ۶۹ هزار مرگ مربوط به زنان در زیر ۷۰ سالگی بوده است و این بدین معنی است که همه باید تلاش کنیم تا موارد مرگ و میر زودرس قبل از ۷۰ سالگی را کاهش دهیم.

سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: بیش از ۵۰ درصد از خانوارهای ایرانی، بیشتر از میزان مورد نیاز، غذا مصرف و کالری دریافت می کنند. حدود ۲۰ درصد از خانوارها، مصرف غذا و دریافت انرژی و کالری مناسبی دارند اما بیشتر از ۲۰ درصد از خانوارهای ایرانی، غذای کمتری استفاده و کالری کمتری دریافت می کنند و یا ترکیب غذایی آنها نامناسب است.

۳۰ درصد تماسها با اورژانس استان تهران مزاحمت تلفنی است

حریرچی ادامه داد: روزانه حدود ۱۰ هزار تماس تلفنی با اورژانس استان تهران برقرار می شود که حدود ۳۰ درصد از آنها مزاحم تلفنی هستند و متاسفانه یک درصد از این تماس ها اطلاعات و آدرس غلط می دهد و وقت پرسنل اورژانس را می گیرند که سبب می شود افراد نیازمند از خدمات بازبمانند. البته ما آنها را از طریق مراجع قضایی پیگیری می کنیم اما راه اصلی پیشگیری از چنین مواردی ارتقای فرهنگ عمومی از طریق رسانه ها در این زمینه است.

وی گفت:‌ یکی از سوالات مهم در حوزه سلامت این است که ما به چه نسبتی از درآمد ناخالص ملی مان هزینه می کنیم و این هزینه ها صرف کدام بیماری ها با کدام اولویت بندی می شوند؟ علم اقتصاد به ما می گوید چگونه منابع محدود را صرف نیازهای نامحدود خود کنیم. ما برای اینکه اقدامی را انتخاب کنیم که تاثیر مثبت در طول زندگی بیمار داشته باشد و یا کیفیت زندگی فرد را بهتر کند به دو شاخصه مهم DALY و QLAY توجه می کنیم. DLAY سال های از دست رفته عمر و سال های به دست آمده عمر را محاسبه می کند، اقدامات درمانی باید موجب افزایش طول عمر و یا موجب افزایش کیفیت عمر فرد شود.

اقدام درمانی باید مقرون به صرفه باشد

حریرچی افزود: اقدام درمانی باید مقرون به صرفه باشد و گفته می شود نیم برابر تا سه برابر سرانه تولید ناخالص ملی هر کشور را می توان برای یک سال عمر با کیفیت هزینه کرد. در سال ۹۰ و ۹۱ درصد کسانی که به خاطر گران بودن داروی شیمی درمانی نمی توانستند دارو را دریافت کنند کمتر از ۱۰ درصد بود.

وی ادامه داد: اقدامات بسیار زیادی در مورد سموم کشاورزی در چند سال اخیر با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت انجام شده که از جمله آنها شناسنامه دار شدن سموم و آگاهی بخشی در مورد مصرف آنها بوده است.

وزارت بهداشت ابزار قانونی برای جلوگیری از تولید خودرو ندارد

وی افزود: وزارت بهداشت در این مساله نقش حمایت طلبی و آگاهی بخشی دارد و کسی از وزارت بهداشت انتظار ندارد در مزارع کودها را بررسی کند. در مورد خودروها نیز می توانیم صرفا آگاهی بخشی کنیم که میزان آلاینده ها تا چه میزان می تواند مضر باشد اما وزارت بهداشت ابزار قانونی برای جلوگیری از تولید خودرو را ندارد. سازمان ها و سمن ها سهم زیادی در این مورد دارند و باید مطالبه عمومی صورت گیرد که در سیاست گذاری های کلان تاثیرگذار باشد.

تولید سیگار در ایران در طول زمان افزایش داشته است

حریرچی ادامه داد: تولید سیگار در ایران در طول زمان افزایش داشته است و ما در خصوص دخانیات و آلودگی هوا اقدامات زیادی انجام داده ایم اما کافی نیست. اگرچه این موضوع نفع اقتصادی دارد اما نفع اقتصادی آن برای همه جامعه نیست و اشتغال زایی در پی ندارد.

وی گفت: مهمترین موضوعی که بیمه ها در مورد آن تصمیم گیری می کنند راجع به بسته بیمه پایه سلامت است. در چند دهه گذشته بسته بیمه پایه سلامت نسبت به منابعی که در اختیار بیمه ها و وزارت بهداشت قرار داشت گسترده تر شده است. در چند دهه گذشته معضلی که همواره با آن روبه رو بودیم تاخیر بیمه ها در پرداخت بود و علت آن این است که میزان پرداختی هایشان با میزان منابعشان همخوانی نداشته است.

وی ادامه داد: پزشکان، بیمارستان ها و مردم می خواهند خدمات بیشتری با قیمت مناسب تحت پوشش قرار بگیرد.

طبق قانون و سیاست های کلی سلامت و اسناد بالادستی تعرفه باید واقعی باشد

حریرچی در مورد افزایش تعرفه ها در سال آینده گفت: این موضوع در شورای عالی بیمه تصویب شده است؛ طبق قانون و سیاست های کلی سلامت و اسناد بالادستی تعرفه باید واقعی باشد. البته مستلزم این است که بیمه ها به موقع پرداختی های خود را واریز کنند و طبق همان قانون تعرفه تاکید شده است که این اتفاق باید قبل از تصویب بودجه باشد.

حریرچی در خصوص اینکه درباره محصولات تراریخته در جایی غیر از وزارت بهداشت تصمیم گیری می شود، گفت: اینکه یک محصول وارد کشور بشود یا نه، با توجه به نیازها اتفاق می افتد و پس از صادر شدن اجازه واردات در مورد نوع آن تصمیم گیری می شود. هم اکنون محصول تراریخته در کشور مجاز هستند که از جمله آن سویا و ذرت است.

حریرچی اظهار داشت: یکی از گلایه های ما از سازمان تأمین اجتماعی این است که نباید میان درمان مستقیم که خودش ارائه می دهد با درمان غیرمستقیم که بیمارستان های وزارت بهداشت ارائه می دهند تفاوتی قائل شوند.

تفاوت پرداخت در بیمارستانهای تامین اجتماعی و بیمارستانهای وزرات بهداشت

وی افزود: نمی شود که پرداخت ها چه اصل حقوق و چه کارانه یک سری از مراکز، به روز باشد و یا نهایتاً ۴۵ روز تأخیر داشته باشد اما در بیمارستان های وزرات بهداشت تأخیر تا ۱۲ ماه طول بکشد.

حریرچی اظهار داشت: در پرداخت اضافه کار و کارانه پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان بیمارستان های دولتی دچار مشکل و یا تأخیرهای طولانی مدت هستیم اما تأمین اجتماعی در پرداخت به پرسنل درمانی خود تأخیری ندارد در صورتی که مطالبات پرسنل درمانی دانشگاه های علوم پزشکی، مطالبات خود از تأمین اجتماعی را با ۱۴ ماه تأخیر دریافت می کند که عادلانه نیست.

سخنگوی وزارت بهداشت درخصوص وضعیت بهداشت در روستاها گفت: ما هنوز به وضعیت مطلوبی نرسیده ایم اما اکنون هیچ روستایی نیست که خانه بهداشت نداشته باشد.

وی درخصوص کودک دو ساله ای که در شهرستان سرپل ذهاب فوت کرد اظهار کرد: هر موردی که در شهرستان سرپل ذهاب به ما مراجعه کند، پیگیری می کنیم. در دو ماه اخیر ۵ کودک به ما مراجعه کرده اند که سه مورد از آنها بستری هستند و شرایط مناسبی دارند. این کودک فوت شده در آذرماه براساس اختلال ژنتیکی مادرزاد فوت کرده است که رسانه ها و فضای مجازی آن را اشتباه توضیح داده اند.

حریرچی ادامه داد: اکنون در شهرستان سرپل ذهاب و روستاهای اطراف آن، پرسنل بیشتری را نسبت به قبل فراهم کرده ایم. زیرا مردم نیاز بیشتری به خدمات بهداشتی درمانی پیدا کرده اند.

وی در خصوص شرایط بهداشتی مناطق زلزله زده گفت: ما دو راه داریم که یکی از آنها مشارکت طلبی از سایر ارگان ها است و راه دوم بررسی آب و غذا است که اکنون ما این کار را انجام می دهیم و اگر آب و غذا غیربهداشتی باشد از آن جلوگیری می کنیم.