۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۴۴

درخواست شخصیتهای سیاسی مصر برای تحریم انتخابات ریاست جمهوری

شخصیتهای سیاسی برجسته مصر با صدور بیانیه ای از مردم این کشور خواستند تا انتخابات ریاست جمهوری ماه مارس را تحریم کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، در بیانیه صادره از سوی شخصیت های سیاسی برجسته مصر آمده است: ما از ملت بزرگ مصر می خواهیم که این انتخابات را تحریم کرده و نتائج آن را به رسمیت نشناسند.

«عبدالمنعم ابوالفتوح» که توانست یک پنجم از آراء دور نخست انتخابات ریاست جمهوری مصر در سال ۲۰۱۲ را به دست آورد در کنار «هشام جنینه»، رئیس سابق سازمان مرکزی حسابرسی و همچنین  «محمد انور السادات» عضو سابق پارلمان از جمله کسانی هستند که این بیانیه را امضا کرده اند.

در ادامه این بیانیه آمده است: سیاستهای نظام مصر به صورت آشکاری تلاش دارد تا قانون اساسی در کشور را تغییر داده و مدت ریاست جمهوری را تمدید کند تا بدین ترتیب هر گونه فرصت برای انتقال مسالمت آمیز قدرت از بین برود.

این درخواست بعد از آن صورت می گیرد که نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری از شرکت در این انتخابات انصراف دادند البته گفته می شود که رئیس حزب «الغد» مصر قصد دارد امروز نامزدی خود را در انتخابات اعلام کند.

فاطمه صالحی

