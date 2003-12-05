نماينده پارلمان رژيم صهيونيستي: ازاين به بعد اطلاعات ما در مورد توان نظامي ايران را چه كسي باور خواهد كرد؟

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، يك دانشمند اسرائيلي از بخش "جافي" دانشگاه تل آويو امروز در گزارشي اعلام كرد :" سرويس اطلاعاتي اسرائيل پيش از جنگ، اطلاعات غلطي پيرامون تواناييهاي تسليحاتي عراق جمع آوري كرده بود كه اين موجب برآورد غلط نيروهاي آمريكايي و انگليسي از اين تسليحات شد. "

دراين گزارش كه توسط مركز بررسيهاي استراتژيك اين دانشگاه منتشر شد، شلوم بروم مامور اطلاعاتي سابق نيروي هوايي اسرائيل گفته است :" مقامات اطلاعاتي در اسرائيل ، انگليس و آمريكا اعتقاد داشتند عراق موشكهايي با كلاهكهاي بيولوژيكي و شيميايي دارد، اما هيچكدام از اين تسليحات از زمان براندازي صدام در عراق يافت نشدند در حاليكه يك تيم 1400 نفري ماهها به دنبال اين تسليحات بود."

به دنبال اين ارزيابي غلط اسرائيل از شهروندان خود خواست يكي از اتاقهاي خود را با نوار ماسك بپوشانند و ماسك به همراه داشته باشند تا در برابر حملات موشكي شيميايي آمادگي لازم را داشته باشند. اين ماسكها و فيلترهاي آنها درآمد زيادي براي دولت اسرائيل داشت .

يوسي سريد يك نماينده مجلس اسرائيل گفت:" ارزيابي غلط اسرائيل پيش از آغاز جنگ عراق در ماه مارس ، اعتبار سرويسهاي اطلاعاتي اين رژيم را در داخل و خارج از آن زير سوال برد و پس از اين، اطلاعاتي كه ما درباره ديگر كشورها از جمله ايران ارائه مي دهيم ، براي چه كسي قابل باور خواهند بود؟"

در عين حال يوال اشتينيتز Yuval Steinitz يك نماينده ديگر مجلس اسرائيل كه رياست كميته روابط خارجي پارلمان وكميته دفاعي آنرا برعهده دارد گفت:" 4 ماه پيش كميته خاصي براي بررسي دليل اين اطلاعات غلط تشكيل شد اما متاسفانه به نتيجه اي نرسيد."

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