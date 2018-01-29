جرائم دیرکرد پرداخت حقوق دولتی ۱۹ معدن در استان سمنان بخشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، محمد فروهر با بیان اینکه جرائم دیرکرد پرداخت حقوق دولتی ۱۹ معدن در استان بخشیده شد، تاکید کرد: تاکنون دو جلسه کارگروه بخشودگی جرایم حقوق دولتی برگزار شده است که در این راستا ۱۹ معدن از بخشودگی جرایم دیرکرد پرداخت حقوق دولتی برخوردار شده اند.

وی افزود: تمامی معادن استان سمنان که تا مورخ ۲۹ خرداد سال ۹۷ حقوق دولتی معوق مربوط به سال های قبل از ۹۴ را به طور کامل پرداخت کنند، مشمول بخشودگی جرایم دیرکرد پرداخت حقوق دولتی شده از پرداخت این جرایم معاف خواهند شد.

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تصریح کرد: بر اساس مصوبات کارگروه بخشش جرایم، معادنی که حقوق دولتی سال ۹۵ را به موقع پرداخت نکرده اند نیز می توانند درخواست خود را برای بخشودگی جرایم با ذکر دلیل عدم پرداخت به سازمان ارائه کنند.

فروهر افزود: درصورتیکه دلایل ارائه شده براساس تشخیص کارگروه مرتبط با رکود بازار و یا تحریم های ظالمانه باشد و چنانچه بهره بردار ظرف مدت شش ماه نسبت به پرداخت حقوق دولتی معوق اقدام کند، جرایم و ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت حقوق دولتی این معادن مشمول بخشودگی خواهد شد.

وی بیان کرد: معادن استان سمنان برای بهره مندی از این فرصت قانونی درخواست بخشودگی جرایم پرداخت حقوق دولتی را حداکثر تا ۲۹ بهمن ماه سالجاری به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ارائه کرده و ظرف مدت شش ماه حقوق دولتی معوق خود را پرداخت کنند.