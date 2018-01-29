تداوم سوددهی در سهام آسیایی/ دلار پایین ماند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز دوشنبه با انتشار انرژی‌بخش درآمدهای شرکت‌ها و رشد اقتصادی قدرتمند جهانی، سهام آسیایی همچنان به روند سود خود ادامه داد. در عین حال کاخ سفید به اقدامات غیرعادلانه تجاری خود در برابر رقبا ادامه می‌دهد و دلار برای رشد به مشکل برخورده است.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیهه خارج ژاپنِ ام‌اس‌سی‌آی، ۰.۲۶ درصد به ارزش خود افزود و به سوی ثبت دوازدهمین جلسه سوددهی متوالی خود حرکت کرد. در سال جدید، تا به این‌جا، این شاخص ۸ درصد رشد داشته است.

با افت اندک ین نیکی ‌ژاپن ۰.۱ درصد بالا آمد. سنگین وزن این شاخص، تویوتا، ۰.۷۹ درصد در معاملات عصرگاهی رشد کرد.

شاخص سهام کره‌جنوبی، کوسپی، با جهشی ۰.۹۷ درصدی رکوردزنی کرد. سنگین‌وزن این شاخص، سامسونگ الکترونیکس، پیش از اعلام سود ربع سالانه خود که قرار است در اواخر این هفته اعلام شود، ۰.۶۳ درصد بالا رفت.

هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ، که امسال تا به این‌جای کار بهترین عملکرد را در بین شاخص‌های بزرگ سهام به خود اختصاص داده است، در معاملات امروز تا ۵۰۰ واحد هم سقوط کرد اما در نهایت ۰.۰۴ درصد بالاتر بسته شد. این شاخص از ابتدای سال تا به حال ۱۱ درصد رشد کرده است.

بازارهای اصلی چین اما امروز را با فروش سهام به پایان بردند. کامپوزیت شانگ‌های ۰.۵۴ درصد افت کرد و کامپوزیت شن‌زن ۱.۳۹ درصد سقوط کرد. شاخص سی‌اس‌آی ۳۰۰ هم با سقوطی ۱.۱۶ درصدی روبرو شد.

وال‌استریت هم همچنان در وضعیتی خوب به سر می‌برد. فقط ظرف هفته گذشته داوجونز ۲.۸ درصد، اس‌اندپی ۲.۲۲ درصد و نزدک ۲.۳۱ درصد رشد کرده‌اند.

در بازار ارز دلار ذره‌ای تقویت شد و شاخص دلار در برابر سبدی از ارزهای خارجی با ۰.۱ درصد رشد به رقم ۸۹.۱۴۵ رسید. این رقم همچنان نزدیک به پایین‌ترین مقادیر دلار از اواخر ۲۰۱۴ تا کنون است.

نرخ آن در برابر ین به ۱۰۸.۷۳ ین در برابر هر دلار رسید اما فاصله زیادی با پایین‌ترین نرخ ۴ ماهه ۱۰۸.۲۸ ین در برابر هر دلار، ایجاد نکرد.

استراتژیست دویچه بانک، جورج ساراولوس، گفت: آمریکا در حال دوباره درگیر شدن با سیاست دلار ضعیف، مانند سیاست‌گذاری دوره ۱۹۹۴-۹۵ می‌باشد.

از سوی دیگر در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه پخش شد، ترامپ تهدید کرد با اتحادیه اروپا به علت آن‌چه او «سیاست‌گذاری بسیار غیر عادلانه تجاری در برابر آمریکا» می‌داند، مقابله کند.

این هفته دلار تحت تاثیر موجی از گزارشات اقتصادی آمریکا قرار خواهد گرفت. که این شامل شاخص تورم، تولید و اشتغال خواهد شد.