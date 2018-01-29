به گزارش خبرنگار مهر، داوود بهبودی دوشنبه در نخستین جلسه مجمع مشورتی توسعه شهرستان عجب‌شیر اظهار کرد: اگر بخواهیم در ریل توسعه قرار بگیریم باید نقش سازمان‌های مردم نهاد، گروه‌های مرجع جامعه و نهادهای مدنی را جدی بگیریم.

وی با بیان اینکه ضرورت دستیابی به امر توسعه تشکیل چنین مجامعی را ایجاب می‌کند، افزود: مردم به عنوان ذینفعان توسعه و دولت به عنوان راهبر توسعه نیاز به حلقه اتصالی دارد که نهادهای مدنی همان حلقه اتصال هستند.

بهبودی تصریح کرد: تجربه جهانی نشان می‌دهد برای رسیدن به توسعه باید راه‌های میانبر را انتخاب نمود؛ چرا که دولت و مردم هیچکدام به تنهایی قادر به طی این مسیر دشوار نیست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: پیش‌شرط توفیق مجمع مشورتی توسعه شهرستان استمرار حیات و فعالیت‌های آن است و این امر محقق نمی‌شود مگر با مطالبه‌گری صاحبنظران و نخبگان جامعه.

وی افزود: مجمع مشورتی توسعه بایستی بصورت سازماندهی شده مطالبات بدنه نخبه جامعه را دسته بندی و به مراجع برنامه‌ریز و تصمیم ساز منتقل کند.

بهبودی یادآور شد: دولت و نهادهای وابسته به آن نباید در زمینه‌هایی که بخش خصوصی و غیردولتی فعالیت می‌کند به تصدیگری بپردازد؛ بلکه باید فضا را برای فعالیت بخش غیردولتی تسهیل و روان سازد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی تاکید کرد: به روزرسانی سند تدبیر توسعه شهرستان عجبشیر و هسته‌های کلیدی آن اولین ماموریتی است که از این مجمع انتظار می‌رود و امید است در جلسات متعدد مسیر حرکت شهرستان در چهار سال آینده توسط نخبگان شهرستان ترسیم و تدوین شود.