آقای شهردار هیچ گزارشی از اقدامات خود ارائه نداد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل قناعتی درباره گزارش شهردار تهران در خصوص اقدامات گذشته شهرداری می گوید: در بحث گزارش ارائه شده ما با دو موضوع برخورد می کنیم، ابتدا اینکه چه مواردی باید در گزارش ارائه می شده و نکته دوم اینکه با چه هدفی این نوع گزارش تخریبی نسبت به شهردار سابق تهران منتشر شده است که در حال حاضر ترجیح می دهم ذهنیت خوانی نکرده و پیش بینی هدف پنهان آقای نجفی را نداشته باشم. پیرامون موارد ارائه شده در ابتدا باید عرض کنم که متاسفانه در گزارش صد روزه آقای نجفی هیچ یک از فعالیت ها و اقدامات اجرایی و عمرانی شهرداری تهران به سمع و نظر عموم مردم نرسید و مطالبات مردمی همچنین در هاله ای از ابهام قرار داشت. پروژه های عمرانی باقی مانده در دوران آقای نجفی نه تنها هیچ روند رو به رشدی نداشته بلکه برخی از این پروژه ها نیز با توقف موقتی روبرو گردیده است. به عنوان مثال پل تقاطع امام علی(ع) و صیاد و اتوبان ارتش نمونه ای بوده که در زمان آقای قالیباف اگر ۸۰ درصد آن با رشد روبرو بوده ولی در زمان آقای نجفی هیچ گونه پیشرفتی نداشته و اصلا بهبود روند گذشته در دستور قرار نگرفته است. نمونه بارز دیگر را می توان در پروژه خط ۷ متروی تهران مشاهده نمود. آقای نجفی به جای برطرف نمودن نواقص خط ۷ مترو و قراردادن این خط به عنوان طرح های در حال بهره برداری با اقدامی سیاسی دستور تعطیلی این ایستگاه مترو را داده بود. شهردار جدید تهران می توانست در این چند ماهه حضورش دستور راه اندازی سیگنالینگ خط ۷ مترو را بدهد و یا اینکه اقدام به نصب هواکش در این ایستگاه را در اولویت خود قرار دهد تا در زمان گزارش خود نیز به این اقدامات را مطرح نماید.

ابوالفضل قناعتی همچنین عدم توجه شهرداری تهران به مقوله حمل و نقل عمومی را مورد انتقاد قرار داده و در این باره می گوید: به نظر بنده به جای اینکه شهردار تهران در بحث طرح ترافیک ورود خود را بیشتر نماید باید حمل و نقل عمومی را تقویت نموده تا اکثریت جامعه بتوانند برای تردد از وسایلی همچون اتوبوس و یا مترو استفاده کنند. گاهی گفته شده که بودجه لازم در اختیار شهرداری تهران برای توسعه حمل و نقل وجود نداشته که چنین بهانه ای آن هم در وضعیت جدید کاملا غیرمنطقی به نظر می رسد. با توجه به همراهی سیاسی و فکری میان اعضای شورای شهر، شهردار و همچنین دولت مستقر دیگر اصطکاک های سیاسی گذشته از بین رفته و شاهد کمک های بیشتری از سوی دولت به شهرداری هستیم. اگرچه در دوران آقای قالیباف به دلیل اختلافات حزبی و سیاسی شاهد سنگ اندازی هایی در جلوی راه شهرداری تهران بوده ایم ولی در حال حاضر دیگر آن مسائل رفع شده است و شورای شهر همراه باشهرداری تهران باید مطالبات مردم را از دولت روحانی اخذ نمایند. سهم ۸۲.۵ درصدی دولت برای تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی برای شهروندان تهرانی از اهمیت بالایی برخوردار بوده به نحوی که تقویت این ناوگان نه تنها سرعت سفرهای شهری را افزایش می دهد بلکه فشار تراکم مسافرین در هریک از اتوبوس ها را نیز کاهش خواهد داد. سیاست های غلط ابلاغی توسط شهرداری تهران به جای تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی موجب شده تا افراد بیشتری از خودروی شخصی خود استفاده نموده و همین امر علاوه بر ترافیک موجب افزوده شدن آلاینده ها نیز می گردد.

وی همچنین به عدم انصاف پیرامون اقدامات آقای قالیباف که در گزارش شهردار جدید آمده نیز اشاره ای داشته و در این باره می گوید: متاسفانه برخی کم لطفی ها نسبت به اقدامات صورت گرفته در دوران شهردار سابق صورت گرفته که نمونه هایی از آن را می توان در حوزه های فضای سبز و ایجاد فضای فرهنگی در شهر تهران مشاهده نمود. به عنوان مثال آقای نجفی اعلام کرده که در حوزه توسعه سرانه فضای سبز تهران کم کاری رخ داده ولی اشاره نمی کند بر اساس چه متر ومعیاری به این نتیجه رسیده است. باید به این نکته توجه کنیم که در ۱۲ سال گذشته شهر تهران چه تعداد جمعیت شهری داشتیم و بر اساس آن تعداد نیز چقدر فضای سبز شهری توسعه پیدا کرده و پس از حضور آقای قالیباف نسبت این توسعه فضای شهری تا چه میزان تغییر کرده است. در حوزه فرهنگسراها و تاسیس نمایشگاه آفتاب و دیگر کارهای فرهنگی نیز همین طور است. الحمدالله برخی از اقدامات صورت گرفته در طول این سالها به قدری برای مردم ملموس بوده که ارائه آمارهای متناقض نیز نمی تواند از اهمیت فعالیت های صورت گرفته بکاهد. ما قبل از حضور آقای قالیباف حتی پارک های تخصصی حوزه بانوان را در محیط شهری نداشتیم ولی پس از مدیریت ایشان شاهد اختصاص پارک های بانوان بودیم که مورد استقبال بخشی قابل توجهی از زنان و دختران تهرانی نیز قرار گرفته است و چنین موهبتی قابل ستایش و تقدیر می باشد نه اینکه این نقطه قوت را نیز به عنوان کاستی ها مطرح نماییم!

قناعتی به عنوان یکی از اعضای سابق شورای شهر تهران به هجمه رسانه ای آقای نجفی علیه شهردار سابق تهران نیز اشاره کرده و در این باره می افزاید: طبق قانون، اگر آقای نجفی مستندات مبنی بر تخلفات شهردار سابق تهران نیز در اختیار داشته باید آن مستندات را به سازمان بازرسی کل کشور تحویل می داده تا بدان رسیدگی شود. اجرای شوآف های رسانه ای ان هم در جلسه ای که همه رسانه ها منتظر ارائه گزارش شهردار جدید تهران بوده اند تنها یک ذهنیت را در میان افکار عمومی متبادر ساخته و آن هم این موضوع بوده که شهردار جدید برای فرار از پاسخگویی مجبور شده تا با اتهام به مدیران گذشته؛ ذهن ها را منحرف سازد. بدون شک وظیفه رسیدگی به این گونه موضوعات مقام های قضایی بوده و دخل و تصرف شهردار جدید در چنین تخلفاتی بیشتر رنگ و بوی تسویه حساب های سیاسی را می دهد.