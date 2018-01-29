سید جواد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح عملکرد سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی کرج طی دو روز گذشته پیرو بارش شدید برف، اظهار کرد: سازمان آتش‌نشانی کرج با اعزام ۱۲۰ دستگاه خودروی عملیاتی آتش‌نشانی در قالب ۱۵۰ آتش‌نشان بیش از ۱۶۰ خودرو و سرنشینان آن‌ها که در مسیر برفی معابر گیرکرده بودند را نجات دادند.

وی بابیان اینکه آتش‌نشانان موفق به امدادرسانی به شهروندان کرجی و فردیس که اغلب در خودروها محبوس مانده بودند، شدند، افزود: آتش‌نشانان نسبت به بازگشایی معابری که به علت شکسته شدن شاخه درختان مسدود شده بود نیز فعالیتی مضاعف انجام دادند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی کرج با تأکید بر اینکه مردم باید توجه داشته باشند که از پارک کردن خودرو در زیر درختان خودداری کنند، تصریح کرد: این سازمان ۲۴ ساعته و به‌صورت شبانه‌روزی آماده خدمت‌رسانی به مردم است.

موسوی با تشریح عملکرد ۲۴ ساعته سازمان آتش‌نشانی کرج، افزود: طی روز گذشته ۱۹ مورد حریق به سازمان آتش‌نشانی گزارش شد که این مهم منجر به نجات ۶۲ نفر گردید.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی کرج خاطرنشان کرد: طی روز گذشته هشتم بهمن‌ماه، ۱۸ مورد عملیات احتیاط از حریق و حادثه به سازمان آتش‌نشانی کرج گزارش شد که طی این امر ۱۳۴ خودرو و ۳۷۴ نیرو عملیاتی به مدت بیش از ۱۰ ساعت فعالیت داشتند.

وی بابیان اینکه مجموع ۱۸ حادثه یادشده تنها یک مصدوم برجای گذاشت، اظهار کرد: تعداد افراد نجات‌یافته در این عملیات نیز ۱۴ نفر بوده است.