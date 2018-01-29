صدور بیش از ۱۲هزار گواهینامه دریانوردی در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، مهدی نوفرستی اظهار داشت: از آغاز سال جاری تا ابتدای بهمن ماه جاری، بیش از ۲هزار و ۴۱۳ نفر آزمون دریانوردی در این استان برگزار شده است که رکورد بیشترین آزمون ها در مردادماه به ثبت رسیده است.

وی ارزیابی و احراز شایستگی دریانوردان را یکی از فعالیت های اصلی اداره کل بنادر و دریانوردی دانست و اظهار داشت: آزمون های مختلف شایستگی اعم از فرماندهی، افسری و ملوانی شناورهای چوبی و فلزی به صورت ماهانه با نظارت اداره استانداردها و گواهینامه های دریانوردی در سطح استان برگزار می شود.

نوفرستی خاطرنشان کرد: این مجموعه با هدف تسهیل فرآیندهای آموزشی، برگزاری آزمون و صدور اسناد دریانوردان به صورت مستمر اقدام به بازنگری و بهبود فرآیندهای اجرایی خود می کند.

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: طی ۱۰ ماهه نخست سال جاری، ۱۲ هزار و ۲۴۶ فقره گواهینامه دریانوردی صادر شده است که ۶هزار و ۹۳۵ فقره گواهینامه اصلی و ۵ هزار و ۳۱۱ فقره مربوط به گواهینامه های جانبی بوده است.

وی اضافه کرد: بیشترین تعداد گواهینامه های دریانوردی طی سال جاری در ماه مهر ثبت شده است.

این مقام مسئول همچنین از صدور چهار هزار و ۸۳۵ فقره شناسنامه دریانوردی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: بیشترین تعداد این اسناد دریانوردی مربوط به ماه مهر است.