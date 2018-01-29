آرش شیروانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به امداد رسانی به ۳۰ خودرو گرفتار برف در شهرستان بروجن، اظهار داشت: نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر شهرستان بروجن طی ۲۴ ساعت گذشته به ۳۰ خودرو گرفتار برف در شهرستان بروجن امداد رسانی کردند.

وی تاکید کرد: بارش شدید برف موجب کاهش دید افقی و لغزندگی جاده ها در شهرستان بروجن شده بود که بسیاری از خودروها در این منطقه از جاده منحرف شده بودند.

مدیر جمعیت هلال احمر شهرستان بروجن ادامه داد: برخی از خودرو ها نیز به علت نداشتن زنجیر چرخ در جاده در برف گرفتار شده بودند که توسط نیروهای هلال احمر به آنها امداد رسانی شد.

بارش برف از ظهر روز دوشنبه در چهارمحال و بختیاری آغاز شد و تا نیمه شب یک شنبه ادامه داشت.