به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه ایلام، محمد علی‌اکبری در جلسه هم اندیشی دانشگاه و صنعت در پالایشگاه گاز استان ایلام، با اشاره به تدوین آیین‌نامه استفاده از فرصت‌های مطالعاتی و پژوهشی اعضای هیأت علمی در حوزه صنعت و فناوری، برای حضور استادان دانشگاه در شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت اعلام آمادگی کرد.

وی همچنین خواستار مشارکت شرکت پالایش گاز ایلام در برگزاری همایش های علمی ملی و بین‌المللی دانشگاه ایلام بویژه دومین همایش بین‌المللی گرد و غبار شد.

رئیس دانشگاه ایلام از آمادگی دانشگاه جهت هدایت پایان‌نامه‌های تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری برای حل مسائل جامعه، خبر داد و افزود: اعلام اولویت‌های پژوهشی و نیازمندی‌های تحقیقاتی شرکت پالایش گاز کاری مطلوب است و آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ایلام برای انجام آزمایشات مورد نیاز صنعت، خدمت‌رسانی خواهد کرد.