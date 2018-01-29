امداد رسانی هلال احمر به ۵۳۸ نفر گرفتار برف در چهارمحال و بختیاری

سید احمد مرتضوی فرد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش برف در استان چهارمحال و بختیاری گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته به ۵۳۸تن از افراد گرفتار در برف و کولاک امدادرسانی انجام شده که ۱۶ تیم عملیاتی در امدادرسانی به در راه ماندگان و به افراد گرفتار در برف امدادرسانی کردند.

وی افزود: بیشتر امدادرسانی‌ها در شهرستان های کوهرنگ، اردل، فارسان و شهرکرد بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بیشترین امداد رسانی ها در شهرستان کوهرنگ به ویژه در گردنه چری، شاه منصوری، تاراز به مسافران و خودروهای گرفتار در برف انجام شده است.

فعالیت ۱۶ تیم عملیاتی در امداد رسانی

وی تاکید کرد: در عملیات امدادرسانی که از صبح روز گذشته انجام شده ۷۱ امدادگر و نجاتگر در غالب ۱۶ تیم عملیاتی با استفاده از ۱۳ دستگاه آمبولانس و خودروی نجات به افراد گرفتار برف خدمات‌رسانی می‌کنند.

مرتضوی گفت: مواد غذایی از جمله ۱۵ کیلوگرم خرما، ۱۲ کیلو گرم کشمش، ۱۵۰ عدد بیسگویت، ۳۰ بسته نان خشک، ۵۰ عدد انواع کنسروجات و ۳۰تخته پتو میان افراد تحت تاثیر بارش ها اخیر توزیع شده است و همچنین ۱۵ نفر هم اسکان اضطراری داده شد.