به گزارش خبرنگار مهر، ایوب شرافتی، عصر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: مباحث ترافیکی با زندگی ما عجین است و هر شهروندی که از خانه خارج می شود کاربر ترافیک محسوب می شود.

وی ادامه داد: نباید از شنیدن تصادفات به راحتی عبور کنیم و باید آن را تجربه خود قلمداد کرده و خود را جای آن شخص قرار دهیم.

شرافتی به آمار کشته شدگان تصادفات درون شهری اشاره کرد و گفت: در ۱۰ ماهه اول امسال تعداد کسانی که جان خود را از دست داده اند ۶۳ نفر است که این رقم در مدت مشابه سال قبل۷۴ نفر بوده بنابراین ۱۵ درصد کاهش داشتیم.

وی افزود: همچنین تعداد مجروحان ۱۱۸ نفر است که سه درصد کاهش مجروحان را نسبت به سال گذشته شاهد بودیم.

رئیس پلیس راهور استان گلستان اظهار کرد: در چهار شهرستان رامیان، آزادشهر، گرگان و مینودشت شاهد افزایش این آمار بودیم ولی در سایر شهرستان ها یا افزایش نداشته یا با سنوات گذشته مساوی بوده است.

۳۴ درصد تصادفات به دلیل عدم توجه به جلو

وی ادامه داد: در تصادفات جرحی شهرهای گنبدکاووس، گمیشان، آق قلا، رامیان و مینودشت افزایش داشته ولی مابقی شهرها کاهش داشتیم.

وی مهمترین علت تصادفات را عدم رعایت توجه به جلو با ۳۴ درصد و رعایت حق تقدم با ۳۲ درصد عنوان کرد و گفت: ۸۷ درصد جانباختگان به مقوله موتورسیکلت سوران و عابران پیاده تعلق دارد.

شرافتی با بیان این که دو معضل عابران پیاده و موتورسیکلت سوران در استان داریم، تصریح کرد: ۸۳ درصد افراد مجروح یا عابر یا راکب موتورسیکلت هستند.

وی ادامه داد: ۸۳ درصد از رانندگانی که مقصر در تصادفات بودند فاقد گواهینامه بوده و ۸۰ درصد مقصران بین ۱۵ الی ۴۵ سال سن داشتند.

رئیس پلیس راهور استان گلستان افزود: تصادفات در طول هفته از فراوانی یکسانی برخوردار بوده و بیشتر تصادفات در ساعات چهار بعدازظهر تا ۹ شب با ۴۰ درصد فراوانی صورت می گیرد.

۳۳ درصد تصادفات گرگان مختص به موتورسوران است

شرافتی با بیان این که ۵۱ درصد جانباختگان و مجروحان هم بین ۱۵ الی ۳۰ سال بوده اند، افزود: شهر گرگان به عنوان مرکز استان که یکی از شهرهای دارای افزایش تصادفات است و به جای این که الگو دیگر شهرها باشد متأسفانه روند خوبی نداریم.

وی ادامه داد: در ۱۰ ماهه اول امسال ۲۴ در تصادفات رانندگی در گرگان جان خود را از دست دادند که ۳۳ درصد افزایش داشته و همچنین هزار و ۶۰۰ نفر در تصادفات گرگان مجروح شدند.

شرافتی با بیان این که در پنج سال گذشته در حوزه راهنمایی و رانندگی شاهد شیب ملایمی در کاهش کشته‌ها و مجروحان بودیم، ادامه داد: این در حالی است که به طور مرتب خودروها و رانندگان در حال افزایش است.

وی افزود: ۱۲۳ کشته در سال ۹۰ در شهرهای استان داشتیم که این رقم در سال گذشته به ۸۵ نفر رسید.

رئیس پلیس راهور استان گلستان اضافه کرد: در حوزه گرگان تعداد کشته شدگان ۱۰ ماه نخست سال ۳۳ درصد موتورسیکلت سواران، ۵۸ درصد عابرپیاده و هشت درصد هم سرنشین و راننده بودند.

وی تصریح کرد: ۱۰ نفر یعنی ۴۲ درصد کشته‌های تصادفات گرگان در کمربندی گرگان اتفاق افتاده و این ضرورت مسیر جایگزین را نشان می دهد.