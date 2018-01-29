به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اسدی در این خصوص از برگزاری نخستین جشنواره رسانه‌ای دهه فجر فرهنگسرای رسانه شهرداری ارومیه با عنوان پیام انقلاب خبر داد و اظهار داشت: خبرنگاران و رسانه‌ها می‌توانند تمامی تولیدات مرتبط مانند قیام دوم بهمن ارومیه، استکبارستیزی و مبارزه با استکبار، نابودی طاغوت، مبارزه برای استقلال و آزادی و سایر موضوعات و اخبار تولیدی مربوط به پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین دهه فجر امسال را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

سرپرست فرهنگسرای رسانه شهرداری ارومیه گفت: تمامی آثاری که در سه بخش ذکر شده و از تاریخ یکم بهمن تا ۲۳ بهمن ماه امسال در رسانه‌های مکتوب و مجازی ارومیه منتشر شوند، قابلیت شرکت در این جشنواره را دارند.

اسدی از خبرنگاران خواست تا در صورت تمایل آثار خود را تا ۲۵ بهمن ماه به دبیرخانه جشنواره رسانه‌ای دهه فجر واقع در فلکه رودکی، خیابان باغبان نوین، خیابان زال، فرهنگسرای رسانه شهرداری ارومیه و یا با عضویت در کانال تلگرامی فرهنگسرا @resanehurmia به ادمین این کانال ارسال کنند.

وی افزود: اختتامیه این جشنواره پس از ایام فاطمیه و روز دوم اسفندماه برگزار و آثار منتخب با اهدا جوایز نقدی و لوح سپاس جشنواره مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

اسدی تصریح کرد: همچنین برترین رسانه با در نظر گرفتن تعداد آثار و همچنین کیفیت آثار ارسالی نیز به عنوان رسانه برتر این جشنواره مورد تجلیل قرار خواهد گرفت.

سرپرست فرهنگسرای رسانه شهرداری ارومیه خاطرنشان کرد: هریک از خبرنگاران می‌توانند در هرکدام از بخش‌های این جشنواره تنها یک اثر ارسال کنند و در صورتی که یکی از آثار حائز رتبه‌های برتر شود، دیگر آثار داوری می‌شوند اما در لیست آثار منتخب مورد تجلیل قرار نخواهد گرفت.

اسدی هدف از برگزاری جشنواره رسانه‌ای پیام انقلاب را در کانون توجه قرار دادن هرچه بیشتر دهه فجر و موضوعات مرتبط با انقلاب اسلامی و استکبارستیزی توسط رسانه‌ها و همچنین انتقال پیام انقلاب اسلامی به نسل سوم و چهارم انقلاب عنوان کرد.