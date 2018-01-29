سامان دهی مسافران در فرودگاه امام/پذیرش مسافران آغاز شد

علی کاشانی حیدری، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ساعت ۱۱ امور مربوط به پذیرش مسافران در فرودگاه امام خمینی(ره) آغاز شده است و تا لحظاتی دیگر اولین پرواز از این فرودگاه پس از وقفه ای که به دلیل کاهش دید افقی ایجاد شده بود، انجام خواهد شد.

وی اضافه کرد: از مسافران عزیز خواسته شده که قبل از حضور در فرودگاه از طریق شرکت های هواپیمایی از آخرین وضعیت پرواز خود و زمان دقیق آن مطلع شده و سپس در فرودگاه حضور یابند، اما در عین حال برخی از مسافران که زودتر از موعد اعلام شده در فرودگاه حضور یافتند، در سالن ها و حتی بیرون از سالن سامان دهی شده اند و در حد توان امکانات رفاهی برای آن ها فراهم شده است.

مدیر روابط عمومی فرودگاه امام(ره) گفت: به دلیل ازدحام مسافران برای پروازها شاهد حضور جمعیت زیادی از عزیزان در فرودگاه هستیم، که این امر قدری خدمات رسانی را با مشکل مواجه کرده است، اما عملیات مربوط به آغاز پروازها بدون خلل در حال انجام است و مشکلی وجود ندارد.

وی با رد سرگردانی مسافران در این فرودگاه گفت: برای هر پرواز زمان مشخص داریم که شرکت های هواپیمایی اعلام کرده اند، در همان زمان نیز پروازها انجام می شود، اقدامات مربوط به پرواز نیز در حال انجام است، پس سرگردانی نداریم.