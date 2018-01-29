همایش منطقه ای «ازدواج، طلاق و جامعه سالم» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر، مسعود نصری با اشاره به هدف برگزاری این همایش اظهار داشت: توجه به نقش مهم ازدواج در زندگی فردی و اجتماعی افراد، داشتن آگاهی و دانش کافی، مهم ترین لازمه انتخاب عقلایی و تصمیم گیری بخردانه است. در غیر این صورت ریسمان وحدت خانواده به ضعف و سستی می گراید و سرانجام گسسته می شود که در همین راستا و به جهت انجام یک حرکت علمی و فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی شاهین ‏شهر اقدام به برگزاری همایش منطقه ای ازدواج، طلاق و جامعه سالم در اسفندماه سال جاری می کند.

رئیس دانشگاه آزاد شاهین شهر هدف اصلی این همایش را افزایش ‏دانش خانواده ها در جهت تحکیم بنیان خانواده و بالطبع تحکیم جامعه خواند و تصریح کرد: این همایش شامل سخنرانی های کلیدی، ارائه مقالات و نشست های ‏علمی، تخصصی و برگزاری جشنواره های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی است که با برنامه ریزی منسجم در کمیته های علمی و اجرایی سعی بر آن داریم که در این همایش از همفکری و همراهی متخصصان و علاقه مندان استفاده کنیم تا با داوری مقالات به آخرین یافته های علمی در زمینه ازدواج و طلاق دست یابیم.

همچنین دبیر اجرایی همایش نیز با تاکید بر برگزاری همایش هایی از این نوع در واحدهای آموزشی افزود: این همایش با اهدافی مانند؛ ارائه آموزش های اجتماعی، اقتصادی و حقوقی جهت ترویج ازدواج و جلوگیری از شیوع طلاق در جامعه، ارائه الگوهای صحیح ازدواج و راهکارهای پیشگیری از طلاق، کوشش در راستای رشد و ارتقای فرهنگ عمومی در زمینه رخداد ازدواج های اصولی و کاهش طلاق و همسو کردن فعالیت های نخبگان آکادمیک با دستگاه های اجرایی برگزار می شود که سعی بر آن دارد تا افراد در سطوح مختلف جامعه، افزون بر آشنایی با چگونگی برقراری ارتباط سالم و دوسویه با نگاه به زیرساخت های تشکیل خانواده، شناخت مشکلات و معضلات زندگی های خانوادگی را بررسی کند تا هرچه بیشتر نسبت به قوام بخشیدن و استواری نظام خانواده قدم برداشته شود.

وی گفت: محورهای ۱۳ گانه این همایش شامل، فرهنگ دینی و رشد عقلانیت در ازدواج و طلاق، ازدواج، طلاق و مدرنیته، رسانه ها و فضاهای مجازی در فرهنگ سازی خانواده، چالش های اشتغال زوجین در خانواده،‌ ازدواج، طلاق ونظام حقوقی، ازدواج، طلاق و نظام قضایی، نقش نظام آموزشی در خانواده سالم، ازدواج و حریم ها، طلاق و پیامدها، راهکارهای ترغیب به ازدواج و پیشگیری از طلاق، نقش سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه در فرهنگ سازی ازدواج اسلامی ایرانی، ازدواج، طلاق، رفتارها پرخطر و خرافه ها، آسیب شناسی طلاق از دیدگاه علوم روانشناسی، جامعه شناسی و اقتصاد، الگوهای صحیح ازدواج، شاخص های خانواده سالم و نقش آن در ایجاد جامعه سالم است که در طول برگزاری همایش بررسی خواهد شد.

نرگس عطریان برگزاری این همایش را روز ۸ اسفندماه دانست و افزود: برای دریافت مقالات این همایش یک روزه، تا پایان وقت اداری ۲۰ بهمن ماه فرصت باقی است و نویسندگان و شرکت کنندگان محترم می توانند با ورود به سایت دانشگاه شاهین شهر، ابتدا در سایت همایش ثبت نام و فایل مقاله های خود را در سایت دانشگاه و در پروفایل شخصی خود آپلود کنند.