تشریح برنامه های فرهنگی بنیاد شهید برای دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام محمدحسن کاویانی راد در نشست خبری با اشاره به فعالیت کمیته ایثارگران ستاد مرکزی دهه فجر گفت: از بین ۲۲ کمیته گرامی‌داشت دهه‌فجر، کمیته ای هم در بنیاد شهید فعالیت می‌کند.

وی به برنامه های این کمیته اشاره و تصریح کرد: حدود ۱۹هزار گلزار شهدا در نوزدهم بهمن ماه میزبان مراسم مهمانی لاله ها خواهد بود.

وی افزود: چند گلزار به عنوان نماد ملی گلزار شهدا خواهد بود که گلزار بهشت زهرای تهران و‌ گلزار شهدای پاوه، گلزار شهدای عاشوری به عنوان نمادها مطرح شدند و میزبان مراسم های ویژه خواهند بود.

معاون فرهنگی آموزشی بنیاد شهید به تعویض پرچم های گلزار شهدا اشاره و تصریح کرد: حدود ۱۱۰ هزار پرچم تهیه شده است که قرار است در قبور مطهر شهدا نصب شود. همچنین ۱۲۰۰ مراسم‌ و‌ یادبود شهدا به ویژه شهدای انقلاب در دهه فجر امسال برگزار خواهد شد. ۱۴۰ تشکل ایثارگری هم‌ در این بازه زمانی با حضور در حرم امام راحل با آرمان های انقلاب تجدید بیعت خواهند کرد.

کاویانی به برنامه های هنری کمیته گرامی‌داشت دهه فجر اشاره کرد و گفت: نمادها و المان های مرتبط با جنگ تحصیلی هم‌ رونمایی خواهد شد. همچنین دو تلویزیون تبلیغاتی هم در تهران و‌ چهاردانگه با هدف ترویج پیام ایثارگری نصب می‌شود.

رییس کمیته ایثارگران ستاد مرکزی دهه فجر اظهارداشت: طرح‌نامه به شهید هم همچون سال گذشته برگزار خواهد شد.