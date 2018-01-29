به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، فرهاد فرزانه با بیان اینکه دو موضوع طرح جامع شهر همدان و مجموعه شهری در اداره کل راه و شهرسازی پیگیری میشود، اظهار داشت: در بخش اول حدود یک سال پیش در جلسه بازآفرینی چند روستا مصوب شد بنیاد مسکن الحاقات روستاهای علیآباد، حسنآباد و قاسمآباد را در مدت سه ماه مطالعه کند که این کار انجام شد.
وی با بیان اینکه ساخت و سازها در حریم شهر همدان و اطراف روستاها مطرح بود که نقشه آنها تهیه شد، ادامه داد: موضوع با مشاور طرح جامع شهر همدان مطرح شد که از ۶ روستا که فرماندار درخواست الحاق به شهر داشت با ۴ روستا موافقت شد.
مدیرکل راه و شهرسازی همدان با اشاره به اینکه تصمیم گیری در مورد دو روستا در دل طرح جامع مطرح خواهد شد، افزود: این ۶ روستا شامل روستاهای علیآباد، قاسمآباد، حسنآباد، شورین، حیدره و چشمه ملک میشود که با الحاق روستاهای دیوین، علیآباد، قاسمآباد و حسنآباد به صورت منفصل موافقت خواهد شد.
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