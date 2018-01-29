دفن بهداشتی لاشه های طیور رها شده توسط دامپزشکی کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه، دکتر تورج کرمیان با اعلام این خبر اظهار داشت: حدود ۱۹۰کیسه حاوی لاشه های مرغ تلف شده در حاشیه رودخانه رازآور رها شده بود که پس از اطلاع از این موضوع با همکاری دهیاری و اداره راه و ترابری نسبت به دفن بهداشتی آنها اقدام کردیم.

وی ضمن تاکید بر لزوم رعایت مسائل بهداشتی در دفع ضایعات واحدهای پرورش طیور افزود: امحاء و دفن بهداشتی ضایعات و لاشه های تلف شده مرغداری ها یکی از شاخص های اصلی در پیشگیری از بروز بیماری های طیور است که باید حتما مورد توجه قرار گیرد.

این مقام مسئول رهاسازی تلفات طیور در حاشیه جاده را تهدیدی جدی علیه سلامت عمومی جامعه دانست و گفت: برخی از متخلفان با نادیده گرفتن این موضوع و خساراتی که متعاقب آن برای روستاییان ایجاد می شود اقدام به رها کردن لاشه های تلف شده در حواشی راه ها می کنند.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کرمانشاه از صاحبان واحدهای صنعتی و بومی پرورش طیور نیز خواست که با رعایت موازین بهداشتی در راستای ارتقای سطح بهداشت و پیشگیری از بروز بیماری ها گام بردارند.

دکتر کرمیان با اشاره به شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در سطح کشور و احتمال بروز آن به ویژه در بین طیور بومی از مردم خواست تا هرگونه تلفات مشکوک را در اسرع وقت به نزدیک ترین شبکه دامپزشکی و یا از طریق شماره تماس ۱۵۱۲ و سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۱۲ اداره کل دامپزشکی استان اطلاع دهند.