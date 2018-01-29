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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۱۷

رئیس تبلیغات اسلامی فامنین عنوان کرد:

پوشش تبلیغی ۱۰۰ درصدی روستاهای بخش مرکزی فامنین

پوشش تبلیغی ۱۰۰ درصدی روستاهای بخش مرکزی فامنین

فامنین - رئیس تبلیغات اسلامی فامنین از پوشش تبلیغی ۱۰۰ درصدی روستاهای بخش مرکزی این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسم ملکی پیش از ظهر دوشنبه در جمع مبلغان از پوشش تبلیغی ۱۰۰ درصدی روستاهای بخش مرکزی این شهرستان طی سال گذشته خبرداد.

حجت‌الاسلام ملکی با اشاره به توانمندی و اثرگذاری روحانیون مستقر در روستاها افزود: وجود یک عالم و روحانی به‌عنوان متخصص دین در روستا بعنوان یک اصل ضروری در هر منطقه ای باید مطالبه شود.

وی افزود: روحانی آگاه و باتجربه و پیگیر مسائل و مشکلات روستا در مناطق مختلف شهرستان با همکاری و تعامل با مردم باهدف ارتقای دینی فرهنگی در سطح روستا به فعالیت تبلیغی می پردازد.

رئیس تبلیغات اسلامی فامنین بیان کرد: با استقرار روحانیون در تمامی روستاهای بخش مرکزی فامنین و برخی از روستاهای بخش پیشخور، زمینه و شرایط لازم برای تبلیغ همه جانبه دین و اخلاقیات باهدف مبارزه با آسیبهای اجتماعی و معضلات فرهنگی که امروزه در سطح روستاهای مناطق مختلف کشور رشد چشمگیری داشته، فراهم می‌شود.

کد مطلب 4213287

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