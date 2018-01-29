تفاوت برنامه جدید و قبلی لیگ بسکتبال فقط در یک روز است

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف و لغو پروازها، برگزاری دیدارهای پنجم مرحله نیمه نهایی لیگ بسکتبال را لغو و به زمان دیگری موکول کرد. طبق برنامه جدید اعلام شده از سوی فدراسیون بسکتبال، این بازی ها که قرار بود امروز برگزار شود، روز پنجشنبه (۱۲ بهمن ماه) در ماهشهر و تبریز برگزار می شود و طی آن پتروشیمی بندر امام در دیدار خانگی به مصاف مهرام تهران می رود و شهرداری تبریز هم میزبان نفت آبادان خواهد بود.

ورژ آبکاریان مسئول جدید کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به این موضوع گفت: به خاطر تعویق چند روزه بازی پنجم نیمه نهایی، در زمان برگزاری دیدارهای فینال هم تغییراتی ایجاد شده اما به گونه ای برنامه ریزی کردیم که لیگ بسکتبال حداکثر یک روز دیرتر از زمان مقرر قبل تمام شود تا به روند برنامه های آماده سازی تیم ملی بسکتبال آسیبی وارد نشود.

وی با یادآوری اینکه فینال لیگ بسکتبال همچون مرحله نیمه نهایی این رقابت ها به صورت ۳ از ۵ برگزار می شود، یادآور شد: طبق برنامه قبلی ۲۳ بهمن ماه به عنوان زمان برگزاری دیدار پنجم و پایان لیگ بود اما بر اساس تغییرات جدیدی که به خاطر لغو دیدارهای پنجم نیمه نهایی مجبور به اعمال آن شدیم، لیگ بسکتبال حداکثر تا ۲۴ بهمن ماه ادامه خواهد داشت. یعنی تنها یک روز فاصله میان برنامه جدید و برنامه قبل است آنهم در صورتی که فینال تا بازی پنجم ادامه داشته باشد.

مسئول کمیته داوران فدراسیون بسکتبال با بیان اینکه بر اساس برنامه جدید فینال لیگ بسکتبال از دوشنبه هفته آینده آغاز می شود، گفت: برنامه جدید را به گونه ای لحاظ کردیم که به برنامه های آماده سازی تیم ملی بسکتبال برای حضور در مرحله دوم رقابت های انتخابی جام جهانی آسیبی وارد نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه جدید دیدارهای مرحله نهایی لیگ بسکتبال به شرح زیر است:

دوشنبه و سه شنبه ۱۶ و۱۷ بهمن ماه

* بازی اول و دوم فینال (بر اساس رده بندی مرحله گروهی، تیم میزبان مشخص می شود)

جمعه و شنبه ۲۰ و ۲۱ بهمن ماه

* بازی سوم و چهارم فینال

سه شنبه ۲۴ بهمن ماه

* دیدار پنجم فینال