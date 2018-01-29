۳استراتژی جدید آموزشهای مهارتی/پذیرش دانشجویان درکارگاههای آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان پاک سرشت امروز در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: سیاست های توسعه اشتغال و کاهش فقر به عنوان سیاست های اصلی دولت و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مطرح هستند که تحقق این اهداف قطعاً مستلزم مداخلات توسعه ای و در عین حال مداخلات مهارت آموزی است تا در نتیجه آن بتوانیم در وحله نخست جامعه را به لحاظ اقتصادی توانمند کنیم که قطعاً در این صورت می توانیم شاهد تحقق کاهش فقر و توسعه اشتغال در کشور باشیم.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ادامه داد: طی ۳ ماه گذشته از مسئولیت ریاست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تمام تلاشم این بود که اولویت های اساسی وزارت کار و دولت تدبیر و امید را در جهت تحقق سیاست های کاهش فقر و توسعه اشتغال مبتنی بر مهارت آموزی شفاف و فرآیندهایی را در این زمینه ترسیم کنم تا این مسیر هموار شود.

پاک سرشت افزود: یکی از موضوعات مدنظر ما تاکید بر تمرکز زدایی بود که در این زمینه نیز توفیقاتی حاصل شده است. چرا که یکی از نقدهای وارده به سازمان، همواره این بود که سیاست ها و تصمیماتی که گرفته می شود متمرکز بر ستاد است و استان ها صرفاً مجری هستند اما در دوره مدیریت جدید تاکید ما این است که تهیه هر برنامه و سیاست در توسعه محلی مناطق مختلف کشور باید مبتنی بر اقتضائات همان استان و منطقه باشد؛ بنابراین سیاست ها و مراکز تصمیم گیری در حوزه ارتقاء فرهنگ مهارت آموزی و مداخلات توسعه ای از ستاد به ۳۱ استان تامیم داده شده است.

وی با اشاره به ۳ استراتژی جدید سازمان آموزش فنی و حرفه ای برای ارتقاء مهارت آموزی گفت: معتقدیم آموزش های مهارتی باید مبتنی بر ۳ ویژگی «هدفمند»، «فعالانه» و «اثربخش» باشد.

معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: در ویژگی «هدفمند» ما مشخص خواهیم کرد که چه کسانی در جامعه نیاز به آموزش های مهارتی دارند. به این ترتیب که در این مرحله باید جامعه مورد نیاز را شناسایی کنیم. ضمن اینکه باید محتوای آموزشی در کارگاه های فنی و حرفه ای متناسب با نیاز بازار کار هر منطقه از کشور متغیر باشد؛ در ویژگی آموزش های مهارتی بتنی بر «فعالانه» نیز قرار نیست ما صرفاً به عنوان متولی ارائه آموزش های فنی و حرفه ای مسئولیت آموزش را برعهده داشته باشیم بلکه باید پیگیری شود آیا پس از ارائه آموزش های مهارتی، اهداف تعیین شده یعنی اشتغال و کاهش فقر محقق شده است یا خیر. بنابراین در این زمینه حلقه های مکمل با سیاست های آموزشی مدنظر قرار دارند.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با تاکید بر اینکه علاوه بر آموزش باید به دنبال مداخلات توسعه ای به عنوان سیاست گذار در بازار کار باشیم افزود: در این زمینه باید اسناد بالادستی و طرح های اشتغال نیز به خوبی مورد توجه قرار گیرند.

وی به ویژگی «آموزش های اثربخش» به عنوان یکی دیگر از سه استراتژی جدید این سازمان اشاره کرد و گفت: در این فاز باید پیگیری کنیم آیا آموزش های ارائه شده در همان مسیر پیش بینی شده هدایت شده اند یا خیر و آیا اگر هدف از آموزش ایجاد اشتغال و اتصال به بازار کار بود این مهم تحقق یافته است؛ بنابراین اگر یک نظام هدفمند برای آموزش های مهارتی وجود نداشته باشد، نمی توانیم مدعی باشیم آموزش های ما فعالانه و اثربخش بوده است.

معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نقش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در اجرای برنامه اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی نیز گفت: ماموریت اصلی سازمان در جریان اجرای این برنامه ها این است که بررسی کنیم که افراد متقاضی دریافت تسهیلات صلاحیت های مختلف برای استفاده از منابع را داشته باشند. که این صلاحیت ها صرفاً مهارت های فنی نیست بلکه بررسی صلاحیت متقاضی از جنبه های مهارت های بازار کار، مهارت های کارآفرینی، مهارت های عمومی و... نیز خواهد بود.

پاک سرشت ادامه داد: در همین راستا به زودی دستورالعملی به استان ها ابلاغ می شود تا در هر استان به تفکیک نیازهای آموزشی شناسایی و بر اساس آن آموزش های مهارتی ارائه شوند.

وی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه های جامعه، فقدان مهارت در بین جمعیت فارغ التحصیل دانشگاهی است، گفت: در حال حاضر بخشی از فارغ التحصیلان برای دریافت آموزش های مهارتی در کارگاه های آموزشی فنی و حرفه ای شرکت می کنند. در همین راستا در جهت ساماندهی و ارتقاء مهارت دانشجویان در حین تحصیل طبق مذاکره و توافق با وزارت علوم، دانشجویان در هنگام تحصیل خود می توانند در کارگاه های آموزشی و مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای شرکت کنند که این موضوع در مرحله نخست کنترل شده خواهد بود.

معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: علاوه بر این، طبق توافق صورت گرفته با وزارت علوم قرار است رشته مدیریت آموزش های فنی و حرفه ای به مجموعه رشته های آموزش عالی اضافه شود؛ در حال حاضر بالغ بر ۱۰ هزار آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در کشور فعالیت می کنند که از این حیث ضرورت ارتقاء مهارت های آموزشی مدیران این آموزشگاه ها احساس می شود. بنابراین اضافه شدن این رشته آموزشی به مجموعه رشته های آموزش عالی می تواند در جهت ارتقاء سطح علمی مدیران آموزشگاه ها کمک کند.

پاک سرشت در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به موانع پیش روی ارتقاء فرهنگ مهارت آموزی در کشور گفت: در حال حاضر دو مانع مهم پیش روی خود داریم. نخست مقررات های آموزش های عمومی، مهارتی و آموزش عالی است به نحوی که هر چند قوانین خوبی در این زمینه وجود دارد اما این قوانین اجرا نمی شوند. ضمن اینکه از حیث بودجه نیز منابع مناسبی وجود ندارد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به سهم بسیار اندک سازمان آموزش فنی و حرفه ای در بخش آموزش های مهارتی از بودجه کشور گفت: قطعاً سازمان با برخورداری از یک و سه دهم درصد از بودجه آموزشی کشور نمی تواند به جامعه پیام دهد که آموزش های مهارتی را باید جدی بگیرند.