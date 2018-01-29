ترویج فرهنگ و سبک زندگی فاطمی رسالت حوزه علمیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سپاه فجر فارس سردار سید هاشم غیاثی در نشست "از ولایت تا شهادت" که در مرکز آموزش‌عالی حوزوی ریحانه‌النبی شیراز برگزار شد، با گرامیداشت فرارسیدن ایام پیروزی انقلاب اسلامی ایران و دهه فجر، گفت: شناخت و تبیین شخصیت و نقش رهبری امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهموری اسلامی ایران و تاثیر آن در پیروزی انقلاب اسلامی برای نسل جوان کشور یکی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه دست اندرکاران و مسئولان فرهنگی کشور قرار بگیرد .

وی با بیان اینکه دهه فجر بهترین فرصت برای تبیین شخصیت امام خمینی (ره) و معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی است، گفت: تاکید امام خمینی (ره) بر بازگشت به ایران، دستور ایشان برای شکسته شدن حکومت نظامی، همراهی جوانان انقلابی با ایشان در آن شرایط سخت، انتخاب ایام بهمن 1357 برای بازگشت به ایران و تاکید ایشان بر عنوان " جمهوری اسلامی " بدون حکمت نبوده و درک و تحلیل دلایل این وقایع به ساعت ها تفکر نیاز دارد .

فرمانده سپاه فجر با بیان اینکه برای تحلیل شخصیت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی نیاز به بصیرت داریم، خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب مستقل، دارای ایده و طراحی است و در تبعیت از ولایت مسیرش را برای دستیابی به اهداف عالی طِی می کند .

وی با بیان اینکه نگاهِ استکبار جهانی به کشور ایران، نگاه به یک قدرت جهانی است، گفت: استکبار جهانی پس از ظهور یک قدرت منطقه ای به نام جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا جنگ های متعددی برای مقابله با انقلاب اسلامی در این منطقه به راه انداخته و این نشان می دهد جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک قدرت جهانی مطرح شده است .

غیاثی با تشریح جنایات آمریکا در سطح جهان از کشتار بیگناهان گرفته تا شکنجه انسان ها، گفت: تا زمانی که در مبانی با آمریکا مشکل داریم دشمنی ها بر علیه ملت ایران ادامه خواهند داشت .

وی با بیان اینکه ایران حامی نیرومند و صادق جهان اسلام و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) پناهگاه معنوی مسلمانان جهان هستند، گفت: ایران هیچگونه منافع مادی در فلسطین، لبنان و سوریه ندارد بلکه منافع ایران همان منافع معنوی جهان اسلام، حفظ عزت، آبرو و امنیت مسلمانان و ارزش های اسلامی است .

فرمانده سپاه فجر با بیان اینکه انقلاب اسلامی نفوذ معنوی عظیمی در جهان اسلام دارد، گفت: جهان اسلام پیش از انقلاب اسلامی در سیطره استکبار جهانی بود اما امروز سرزمین هایی که تحت سیطره امنیتی، سیاسی، نظامی و اطلاعاتی استکبار جهانی بودند به میدان جهاد بر علیه استکبار جهانی تبدیل شده اند .

وی با تاکید بر اینکه مهمترین دغذغه دشمن گسترش نفوذ معنوی انقلاب اسلامی است، گفت: منطقه غرب آسیا نقطه تاثیرگذار تحولات جهانی است و راهبرد ایران در قبال این تحولات راهبرد ایستادگی فعال است .

غیاثی با بیان اینکه اُفق راهبردی جمهوری اسلامی ایران متناسب با تحرکات و تهدیدات دشمنان تعریف شده است، گفت: ایستادگی فعال یعنی در عین اینکه در مقابل استکبار جهانی ایستاده ایم، پیشروی هم می کنیم و دامنه قدرت انقلاب اسلامی را هم گسترش می دهیم .

وی خاطرنشان کرد: استمرار موفقیت های انقلاب اسلامی در گروءِ انسجام و وحدت ملت ایران و تبعیت محض از رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) است .

فرمانده سپاه فجر در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به فتنه 96 و شکست زنجیره متحد دشمنان انقلاب اسلامی، گفت: استان فارس و شهر شیراز همواره مورد طمع دشمنان انقلاب اسلامی بوده اند اما حضور با بصیرت مردم انقلابی فارس و تعامل و همکاری نهاد های اطلاعاتی، نظامی و انتظامی بار دیگر شکست سختی را به دشمنان انقلاب اسلامی تحمیل کرد .

وی با اشاره به در پیش بودن ایام فاطمیه، خطاب به طلاب خواهر گفت: حضرت فاطمه (سلام الله علیها) اسوه انسان کامل، تقوا، طهارت، ساده زیستی و مهم تر از همه ولایتمداری هستند و شاخصه " ولایتمداری " حضرت فاطمه (سلام الله علیها) الگوی شایسته ای برای تمام نسل هاست .

غیاثی با تاکید بر اینکه حوزه های علمیه خواهران شاخصه های برتر شخصیت حضرت فاطمه (سلام الله علیها) را برای خانواده های ایرانی تبیین کنند، خاطرنشان کرد: سَبکِ زندگی حضرت فاطمه (سلام الله علیها) همان سَبکِ زندگی اسلامی و قرآنی است که خانواده را به سوی سعادت دنیا و آخرت راهنمایی می کند .

فرمانده سپاه فجر با تاکید بر اینکه طلاب خواهر باید در جامعه و عرصه دفاع از انقلاب اسلامی حضور فعال داشته باشند، گفت: ترویج « فرهنگ و سَبکِ زندگی فاطمی » رسالت مهم حوزه های علمیه خواهران است و زنان بدلیل نقش تاثیرگذاری که بر تحولات جامعه دارند می توانند در عرصه هایی نظیر احیای فرایض امر به معروف و نهی از منکر و ترویج مفاهیم قرآنی و نماز در جامعه نقش اصلی را ایفا کنند.