«ماراساد» روی صحنه تالار حافظ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد رودکی، نمایش «ماراساد» بر اساس اثر پیتر وایس به قلم عرفان ناظر و به کارگردانی ایمان اسکندری با مشارکت بنیاد فرهنگی هنری رودکی بهمن و اسفند ماه ساعت ۱۹:۳۰ در تالار حافظ اجرا می شود.

این اثر با همراهی تعدادی بازیگر جوان از کارگاهی که توسط مرکز آموزش بنیاد فرهنگی هنری رودکی به مربیگری ایمان اسکندری، عرفان ناظر و آرمین خیردان برگزار شده بود و ۲ بازیگر مهمان روی صحنه خواهد رفت.

در خلاصه این اثر آمده است: در تیمارستانی به نام شارنتون تصمیم گرفته می‌شود نمایشی درباره زندگی و مرگ یکی از شخصیت‌های مهم انقلاب فرانسه به نام ژان پل مارا اجرا شود. این نمایش توسط مارکی دو ساد هدایت و کارگردانی شده و بیماران این تیمارستان آن نمایش را اجرا می‌کنند.

بازیگران این نمایش مهران امام بخش (مهمان از گروه کوانتوم)، امین طباطبایی (مهمان از گروه کوانتوم)، بهنام دارابی، مهتاب جواربچی، فاطیما یثربی، حمید حبیبی فر، پوریا سلطان زاده، غزل صفرخانلو، سمانه زارعی، علیرضا عبدالکریمی، فرزاد جعفریه، مهدی واعظ علایی، سینا افخمی، فاطمه وفایی، مرتضی یوسفی، علی مومیایی، بهزاد پارسا و فاطمه صوفیانی هستند.

از دیگر عوامل این نمایش می توان به نورالدین حیدری ماهر مجری طرح، هرلاند بیگدلی طراح لباس، ایمان اسکندری طراح صحنه و نور، آرمین خیردان آهنگساز، ثمین سالک طراح گریم، فراز اسکندری ویدیو ویژوال، محمد صادق زرجویان گرافیست و عکاس، ایلیا شمس مدیر روابط عمومی و تبلیغات، سارا حدادی مشاور رسانه ای اشاره کرد.

نمایش «ماراساد» به کارگردانی ایمان اسکندری در سی و ششمین جشنواره تئاتر فجر ۲ اجرا داشت.