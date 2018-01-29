توسعه باغات در شهرستان اهر ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب ایرانی فام دوشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اهر با بحرانی خواندن وضعیت آب و منابع آبی استان اظهار داشت: اگر چاره اندیشی لازم برای مقابله با مشکلات بی آبی صورت نگیرد مشکل بی آبی و کم آبی تهدید جدی برای منطقه خواهد بود.

وی در ادامه سخنان خود گفت: با احداث سد ستارخان اهر، زمینه ذخیره برای ۱۳۱ میلیون متر مکعب فراهم شده ولی هم اکنون این رقم به کمتر از ۴۰ میلیون متر مکعب رسیده است و روز به روز این ذخیره کمتر می شود.

معاون جهاد کشاورزی استان افزود: متأسفانه در گذشته برخی افراد غیر حرفه ای در اراضی آبی پایاب سد ستارخان اهر اقدام به ایجاد باغات میوه کرده اند که نه تنها هیچ بازده و نفعی برای اقتصاد شهرستان ندارد بلکه سایر باغداران را که به صورت حرفه ای به این امر اشتغال دارند، با مشکلات مختلفی مواجه کرده است.

ایرانی فام گفت: در سالجاری با توجه به وضعیت و بحران کم آبی که اکثر شهرهای استان را تهدید می کند به ادارات شهرستانی ابلاغ شده به صورت کارشناسی محصولاتی را که مساعد برای کشت در نقاط مختلف استان هستند، به کشاورزان به تبع قابلیت های شهرستانها معرفی و نسبت به اصلاح الگوی کشت اقدام نمایند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در پایان خاطر نشان کرد: توسعه باغات ممنوع شده و انتظار داریم با نصب کنتورهای هوشمند از اسراف و اضافه برداشت آب کشاورزی در باغات بصورت غیر مجاز جلوگیری شود.