تئاتر ایران روز به روز خصوصی تر شده است/ افزایش توان ملی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در تالار وحدت برگزار شد. در ابتدای این مراسم که اجرای آن بر عهده احسان کرمی بود، فرهاد مهندس پور دبیر جشنواره به ایراد سخنانی کوتاه پرداخت.

وی با بیان اینکه به دلیل پایان جشنواره تئاتر فجر غمگین هستم، اظهار کرد: من آدمی ۲ وجهی هستم، یک وجه معلم و یک وجه کارگردان. در این دوره از جشنواره بین المللی تئاتر فجر این ۲ وجه خیلی خوب در کنار هم نشستند و به دادم رسیدند.

مهندس پور یادآور شد: در دوره بیست و سوم که دبیر جشنواره تئاتر فجر بودند، می گفتند که فرهاد مهندس پور دیکتاتور است. من در این دوره سی و ششم جشنواره تئاتر فجر آموختم که نباید به نتیجه فکر کرد زیرا بزرگترین خطای ما این است که به نتیجه فکر می کنیم. نتیجه از آن ما نیست و برای آینده است.

دبیر جشنواره سی و ششم تئاتر فجر ادامه داد: کسانی که امشب جایزه می گیرند، این جایزه را از دست کسانی می گیرند که جایزه نگرفته اند. چون تعداد جایزه ها کم است به معنی بی نصیب ماندن ما از جایزه نیست.

مهندس پور تأکید کرد: در تمامی انتقاداتی حتی انتقادات تند، یک خیرخواهی دیدم که به من آرامش می داد. ما باید درون خانواده تئاتر با هم گفتگو کنیم.

وی در پایان سخنان خود از زحمات تمامی کسانی که باعث شدند ۲۰۰ نمایش در جشنواره سی و ششم تئاتر فجر اجرا شود قدردانی کرد.

بعد از سخنان دبیر جشنواره، ویدئویی با صدای محسن چاوشی به یاد جان باختگان کشتی سانچی پخش شد.

در ادامه با حضور سیدمرتضی حسینی، سردار کارگر و حجت الاسلام بهداروند جوایز بخش بنیاد حفظ ارزش های انقلاب اسلامی و بنیاد شهید اهدا شد.

در بخش جوایز بنیاد حفظ ارزش های انقلاب اسلامی ایوب آقاخانی برای نمایش «هفت عصر هفتم پاییز»، محمد قاسمی نویسنده و کارگردان نمایش «آبی ترین آسمان زمین» و نمایش «دی و بهمن شصت هزار و پنج» به کارگردانی سیاوش عالی پور جایزه گرفتند.

همچنین در بخش جوایز بنیاد شهید نیز وحید درویشی برای «روایت یک مرگ در خانواده» کامران شهلایی و «هفت روز از تیر شصت» محمد لارتی جایزه گرفتند.

کامران شهلایی می خواست بعد از دریافت جایزه خود صحبت کند که احسان کرمی به او اجازه نداد اما شهلایی جلوی سن آمد و بعد از تشویق حاضران که اجازه نمی دادند صحبت کند، گفت: امروز دختری در سرپل ذهاب به دنیا آمده که هیچ کانکسی برایش وجود ندارد. من شماره حساب مادر این نوزاد را در صفحه اینستاگرام خود می گذارم تا اگر دوست داشتید به آن ها کمک کنید.

وحید درویشی هم جلوی سن آمد و خطاب به مهندس پور جملاتی را به زبان آورد که در میان تشویق حاضران شنیده نشد.

در ادامه بعد از پخش نماهنگی از خانواده شهید رضا منتظری تجلیل شد.

بعد از معرفی برگزیدگان بخش های موسیقی، طراحی لباس و طراحی صحنه بخش های رقابتی جشنواره، مراسم نکوداشت احمد دامود، جمشید خانیان و هوشنگ آزادی ور با حضور وزیر ارشاد، مهدی شفیعی، فرهاد مهندس پور و مجتبی حسینی برگزار شد. البته در این بخش تنها هوشنگ آزادی ور در تالار وحدت حضور داشت. احمد دامود به دلیل کسالت و جمشید خانیان به دلیل بارش برف در اصفهان نتوانستند در این مراسم حضور پیدا کنند.

سپس سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به ایراد سخنرانی پرداخت. وی هنر نمایشی ایران را هنری مردمی دانست که با جامعه حرکت می کند.

وی اظهار کرد: تئاتر هنر دیالوگ و گفتگو است که فرصت تعامل اجتماعی پیدا می‌کند و هنری برای بازتاب درد و رنج مردم است. این هنر در جمع شکل می‌گیرد و هنر نمایش در ایران هنری دیرینه است که در قالب‌های متنوعی نظیر نقالی، پرده خوانی، چاووش‌خوانی و تخت حوضی عرض اندام می کند. هنر نمایش ایرانی از مشروطه تا انقلاب اسلامی گام به گام پیش آمد.

صالحی ادامه داد: امروز هنر تئاتر ایران با چند ویژگی شناخته می شود. از یکسو اصحاب نمایش در ایران به داشته های سنتی خود بیشتر واقف شده اند و در ابعاد نظری و مهارتی هنر نمایش ایرانی را بیشتر می شناسند؛ آن ها می دانند روی چه گنجینه ای با قدمتی چند هزار ساله ایستاده اند؛ به آن می بالند. با این ویژگی توان برقراری ارتباط هنرمندان با هنر مدرن و جامعه معاصر خود بیش از پیش شده است.

وزیر ارشاد تأکید کرد: هنر نمایش ایرانی در دهه چهارم انقلاب اسلامی بیش از گذشته ایرانی شده است. امروز تئاتر در تهران متمرکز نیست و در شهر به شهر ایران تجلی گسترده هنر نمایش ایرانی را می توان دید. توان ملی ما در تئاتر روز به روز افزوده می شود. تئاتر ما روز به روز خصوصی تر شده و از اتکا به دولت فاصله می گیرد.

وی افزود: جشنواره تئاتر فجر فرصتی است برای اینکه نسل متوالی در کنار هم قرار گیرند و استعدادهای نو بازشناخته شوند.