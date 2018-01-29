کشاورزی پیشران توسعه اقتصاداستان است/ارائه تسهیلات اشتغال روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری استان افزود: استان ظرفیت های خوبی در حوزه گردشگری و بخش های دیگر دارد اما با استفاده از توسعه بخش کشاورزی علاوه بر حفظ جمعیت روستایی، می توان در حوزه اشتغالزایی و تولید در استان گام برداشت.

احمدی با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال در نگاه رهبر معظم انقلاب ابراز داشت: تاکید دولت نیز بر توسعه اقتصادی و تولید و اشتغال در کشور با تحقق اقتصاد مقاومتی است.

احمدی خاطرنشان کرد: رویکرد نظام، مقامات و دغدغه ها در حوزه موضوعات اقتصادی است و اگر در جامعه اقتصاد سالم نباشد، نمی توان دین مداری پایدار را در بین مردم نهادینه کرد.

احمدی به تودیع و معارفه معاونین قبلی و جدید اقتصادی و توسعه منابع استانداری اشاره کرد و گفت: این حوزه از جایگاه مهمی برخوردار است و دغدغه مسئولان نیز موضوعات اشتغال، تولید و سرمایه گذاری است و جایگاه این حوزه در توسعه محسوس است.

احمدی گردش نخبگان را طبیعی دانست و عنوان کرد: تلاش مسئولان برای توسعه خدمات و افزایش تولید و اشتغال ضروری است.

وی با تاکید بر اهمیت امید بخشی به جامعه، افزود: بستر سازی برای اشتغال، تولید و فعالیت در حوزه کسب و کار به امید در جامعه و افزایش نشاط منجر می شود.

احمدی از هدفگذاری شش هزار میلیارد تومانی از طریق منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی خبر داد و بیان کرد: در همین راستا به همین میزان اعتبار نیز توسط چهار بانک تامین خواهد شد و در مجموع با تحقق ۱۲ هزار میلیارد تومان برای توسعه اشتغال روستایی اقدام خواهد شد.

استاندار با اشاره به مناسبت های پیش رو، بر برگزاری هرچه بهتر برنامه های دهه مبارک فجر با در نظر گرفتن احترام کامل ایام فاطمیه تاکید کرد.

وی افزود: با توجه به نزدیکی به پایان سال، تحقق تنظیم بازار و کنترل قیمت ها و عرضه مناسب محصولات نیز ضروری است.