  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۲۳

موضع‌گیری وزیر کشور لبنان علیه سلاح حزب‌الله

موضع‌گیری وزیر کشور لبنان علیه سلاح حزب‌الله

وزیر کشور لبنان در سخنانی پیرامون سلاح حزب الله لبنان اعلام کرد که این سلاح تنها در قالب راهبرد دفاع ملی که توسط دولت اداره می شود، مشروعیت دارد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «لبنان ۲۴»، «نهاد المشنوق» وزیر کشور لبنان سخنانی را علیه سلاح حزب الله لبنان مطرح کرد. 

بر اساس این گزارش، وی گفت: سلاح حزب الله تنها در چارچوب راهبرد دفاع ملی مشروعیت دارد! این اظهار نظر در حالی است که اخیرا میشل عون، رئیس جمهوری لبنان، سلاح حزب الله را مکمل سلاح ارتش لبنان توصیف کرده بود.

وزیر کشور لبنان همچنین گفت: لبنان کشوری است که در آن دموکراسی در جریان است. ما نمی خواهیم کشور دچار درگیری هایی شود که فقط به نفع دشمنان است. 

گفتنی است، پیشتر رئیس‌جمهوری لبنان تاکید کرده بود که سلاح حزب‌الله با مشروعیت دولت لبنان تناقضی ندارد و این سلاح بخش اصلی و اساسی دفاع از این کشور است.

کد مطلب 4213350

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها