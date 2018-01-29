به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «لبنان ۲۴»، «نهاد المشنوق» وزیر کشور لبنان سخنانی را علیه سلاح حزب الله لبنان مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی گفت: سلاح حزب الله تنها در چارچوب راهبرد دفاع ملی مشروعیت دارد! این اظهار نظر در حالی است که اخیرا میشل عون، رئیس جمهوری لبنان، سلاح حزب الله را مکمل سلاح ارتش لبنان توصیف کرده بود.

وزیر کشور لبنان همچنین گفت: لبنان کشوری است که در آن دموکراسی در جریان است. ما نمی خواهیم کشور دچار درگیری هایی شود که فقط به نفع دشمنان است.

گفتنی است، پیشتر رئیس‌جمهوری لبنان تاکید کرده بود که سلاح حزب‌الله با مشروعیت دولت لبنان تناقضی ندارد و این سلاح بخش اصلی و اساسی دفاع از این کشور است.