کاهش نرخ بیکاری در استان به ۱۲ درصد/ ارتقای رتبه استان در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نوروزی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری استان افزود: نرخ بیکاری در استان از ۱۷.۷ درصد به نزدیک ۱۲ درصد در سال جاری رسیده است.

نوروزی با اشاره به اینکه با وجود محدودیت های بانکی تسهیلات مناسبی در راستای تولید و اشتغال پرداخت شده است، ابراز داشت: در سال های گذشته استان رتبه آخر نرخ بیکاری در کشور را دارا بود که این آمار در سالهای اخیر بهبود یافته و به جایگاه بیست و چهارم رسیده است.

نوروزی با بیان اینکه در راستای توسعه استان و رفع محرومیت ها اقدامات مناسبی در استان انجام شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به فعالیت هلدینگ ها و سازمان های سرمایه گذاری، امید است بهبود و توسعه کسب و کار در استان را شاهد باشیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به تودیع و معارفه معاونین قدیم و جدید حوزه امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، گفت: محور فعالیت ها در استان ما اغلب بر پایه حوزه کشاورزی است و معاون جدید استاندار نیز با توجه به سابقه مدیریتی در بخش های مختلف جهاد کشاورزی، انتخاب مناسبی برای معاونت امور اقتصادی استانداری محسوب می شود.

وی با اشاره به فعالیت چندین ساله معاون قبلی امور اقتصادی استاندار در بخش های مختلف استان، از زحمات انجام گرفته در راستای دستیابی به اهداف این حوزه تقدیر کرد.