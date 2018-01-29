تغییر مسیر ریل گذاری آموزشی پلیس از تئوری به سمت مهارت آموزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار امیر حسین یاوری افزود: درگذشته درجه داران بعد از فارغ التحصیلی و از بدو ورود به محل کار تازه بایستی مهارت های لازمه برای کار کردن با وسایل کار را فرا می گرفتند.

معاون تربیت و آموزش ناجا افزود: در این معاونت سعی کردیم تا درجه داران مهارت کارکردن با وسایل مورد نیاز مثل رادار، بی سیم و ... در حوزه فعالیت خود را قبل از فارغ التحصیلی فرا بگیرند.

وی خاطر نشان کرد: خدا را شکر بعد از گذشت یک سال توانستیم به ۹۰ درصد نیازها در تحقق آموزش و فراگیری مهارت های کارکنان دست یابیم.

این مقام عالی رتبه انتظامی تاکید کرد: در حال حاضر کلیه فناوری ها و تکنولوژی مورد نیاز درجه داران در قالب کانتینری به همت معاونت فاوا و بر اساس نیاز به سفارش معاونت تربیت و آموزش تعبیه شده است.

سردار یاوری اضافه کرد: کانتینر آموزشی مجهز به کلیه تجهیزات قابل حمل به اقصی نقاط کشور است و برحسب نیاز در مراکز آموزش، افسران می توانند از آن استفاده کنند.

معاون تربیت و آموزش ناجا خاطر نشان کرد: ما در حوزه آموزش آنقدری که به سمت تئوری حرکت کردیم به سمت فراگیری مهارت و کارهای عملی نرفتیم و این موضوع باید اصلاح شود یعنی مسیر ریل گذاری آموزشی را به سمت کاربردی کردن پیش ببریم.

این مقام ارشد انتظامی یادآور شد: در دو سال اخیر با تمام توان تلاش کردیم به سمت کاربردی کردن آموزش پیش برویم به عبارتی امروز برای مردم مهم نیست که ما دکتر باشیم یا نه از ما می خواهند دزد را به موقع دستگیر کنیم و این موضوع حائز اهمیت است، نباید فکر کنیم لازمه فرا گرفتن مهارت، مدرک دکترا داشتن است، برای فرد مال باخته سواد ملاک نیست بلکه تسریع در رسیدگی به جرایم اهمیت دارد.

سردار یاوری با تاکید بر اینکه اگر ما یک پلیس خوب باشیم، صرف این پلیس خوب بودن، خودش بزرگترین افتخار است، گفت: معاونت تربیت و آموزش ناجا در حوزه تربیت بدنی سرمایه گذاری خود را به دو بخش اصلی معطوف کرده است.

این مقام عالی رتبه انتظامی تصریح کرد: ۳۰ درصد بودجه، انرژی و قدرت در این معاونت برای آماده سازی و حضور افسران در مسابقات بین المللی هزینه می شود که بحمد الله مدل های خوبی هم در این خصوص به دست آورده ایم.

وی افزود: تربیت بدنی ناجا ۷۰ درصد انرژی، قدرت و بودجه خود را معطوف به مقاومت جسمانی کارکنان با تاکید بر افزایش مهارت درجه داران در آموزش دفاع شخصی کرده است.

معاون تربیت وآموزش ناجا گفت: این معاونت حمایت از ورزش های عادی مانند فوتبال، بسکتبال و والیبال را کاهش داده و در عوض بر روی ورزش های رزمی مانند تکواندو، جودو و کاراته انرژی بیشتری صرف می شود یعنی محور اصلی در آموزش و تربیت بدنی بر روی دفاع شخصی کارکنان قرار دارد.

این مقام عالی رتبه انتظامی اضافه کرد: در موضوع دفاع شخصی دو محور مدنظر است، یکی آموزش درجه داران حین خدمت و دیگری آموزش در بدو ورود به کارکنان است.

وی خاطر نشان کرد: آموزش دفاع شخصی به کارکنان را حین خدمت از درجه داران رده بالا مانند سرکلانتران شروع و تا پایین ترین رده ادامه می دهیم.

سردار یاوری با بیان اینکه نیاز نیست تا ماموران تمام فنون های دفاع شخصی را فرا بگیرند، گفت: اگر ماموران فقط ۱۵ نوع از فنون مورد نیاز دفاع شخصی را آموزش ببینند، نگرانی ها از بابت آسیب رسیدن های جسمانی به ماموران در کف خیابان به شدت کاهش می یابد.

وی خاطر نشان کرد: به این نتیجه رسیدیم که اثر بخشی فراگیری دوره افسران از بدو ورود بسیار تاثیرگذارتر از آموزش حین خدمت درجه داران است لذا تمرکز و هدف اصلی آموزش در حوزه تربیت بدنی از بدو ورود ملاک قرار داده می شود.

این مقام عالی رتبه انتظامی افزود: درجه دارانی که از بدو ورود دفاع شخصی را فرا می گیرند نه تنها این فنون را یاد می گیرند بلکه بعد از فارغ التحصیلی این قابلیت را پیدا می کنند که به عنوان استاد آن را به دیگران نیز انتقال دهند.

سردار یاوری با بیان اینکه تاکنون چهار بار مسابقات مهارتی ناجا در مراکز آموزشی پلیس برگزار شده است، گفت: در تلاش هستیم تا قبل از پایان امسال بتوانیم نخستین دوره مسابقات مهارتی ناجا را با هدف ارتقاء سطح آموزش در بخش فراگیری مهارت ها برگزار کنیم.

معاون تربیت و آموزش ناجا درباره پلیس صلح بان گفت: چند سالی است سازمان ملل از ایران درخواست همکاری در زمینه تامین نیروهای پلیس صلح بان کرده است، تعدادی نیز در این زمینه انتخاب شده اند.

سردار یاوری افزود: با توجه به اینکه نخستین گروه پلیس صلح بان طی سال آتی عازم می شود، نیاز است که در معاونت تربیت و آموزش ناجا دوره هایی را فرا بگیرند تا با آمادگی لازم برای اجرای ماموریت داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: پلیس های صلح بان با تشخیص سازمان ملل به کشورهایی اعزام می شوند که حکومت مرکزی ضعیفی دارند و نیاز است تا در آن کشورها به اجرا و برقراری نظم و امنیت کمک کنند.

این مقام ارشد انتظامی یادآور شد: این صلح بانان بایستی با قوانین بین المللی؛ آداب دیپلماتیک و همینطور قانون اساسی کشورهای میزبان آشنا باشند.

۷۹ درصد کارکنان ناجا آزمون تخصصی را گذرانده اند

معاون تربیت و آموزش ناجا افزود: قرارگاه جهادی از سال ۹۳ ابلاغ شد و از آبان ماه سال ۹۴ شروع به فعالیت کرد که هر هفته یک تیم از پلیس های تخصصی برای برگزاری آزمون به اقصی نقاط کشور عازم می شوند که در حال حاضر از ۷۹ درصد کارکنان ناجا آزمون تخصصی گرفته شده است.

این مقام عالی رتبه انتظامی تاکید کرد: موضوعات مهمی در قرارگاه جهادی نهفته است اما نکته حائز اهمیت اینست که در این قرارگاه نمره حداقلی تعیین شد و به یک عدد پایه در سنجش توانایی افسران رسیدیم که براساس آن می توان به بررسی نقاط ضعف و قوت در ناجا پرداخت.

وی خاطر نشان کرد: نظام جامع تربیت و آموزش از سوی فرماندهی معظم کل قوا و ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده که ناجا با این ابلاغ وارد فاز جدید و مهمی از فرایند آموزش می شود.

سردار یاوری اضافه کرد: یکی از ویژگی های نظام جامع تربیت و آموزش ناجا اینست که مدرک تحصیلی بر اساس میزان مهارت کارکنان ملاک قرار می گیرد و براین اساس میزان مهارت درجه داران ارتقاء می یابد و جایگاه آنان تعریف می شود.