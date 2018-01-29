انتقال بیش از ۵۰ هزار نفر از راه آهن قم به تهران و مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه برای مردمی که قم را به عنوان مسیر میانی در مسافرت انتخاب کرده یا به دنبالتردد میان این شهر و پایتخت بودند، روز سختی بود.
مسدود شدن هر دو مسیر جادهای قم و تهران و در راه ماندن عدهای از هموطنان اما ارزش سیستم ریلی را برای حمل و نقل در مواقع بحرانی روشن کرد که موجب ازدحام بیش از حد مسافران در ایستگاه مرکزی قم شد.
البته برخی گزارشها و خبرهای منتشر شده در فضای مجازی، حکایت از توقف قطار قم ـ تهران در میانه مسیر و بازگرداندن این قطار که چند برابر حد مجاز مسافر در خود میدید، توسط یک لکوموتیو داشت. هر چند محسن اعتماد، مدیرکل راه آهن قم به خبرنگار مهر در قم گفت که توقفی در کار نبوده و در حال حاضر حمل و نقل ریلی بهترین گزینه برای مسافران قم و تهران است.
وی با اشاره به اینکه در شرایط مسدود بودن جادهها و سیستم هوایی، تنها مسیری که باز است ریل خواهد بود گفت: هیچ مشکلی درتردد ریلی میان قم و تهران وجود نداشت و قطارها از قم به موقع راه افتادهاند اما در ورودی تهران به دلیلترافیک دچار مشکل شدهاند.
مدیرکل راه آهن استان قم با گلایه از انتشار برخی شایعات در فضای مجازی گفت: اگر مسیر مسدود بود ما قطار را راه نمیانداختیم. قطار به موقع راه افتاده اما در ورودی تهران به دلیل وجودترافیک سنگین متوقف شده است. وی افزود: مشخص نیست کسانی که این موضوع را اعلام میکنند دنبال چه چیزی هستند.
اعتماد با اشاره به اینکه هزاران نفر که نمیتوانند از مسیر قم ـ تهران به مقصد بروند، به ایستگاه مرکزی راه آهن آمادند اضافه کرد: قطاری که ۳۰۰ نفر ظرفیت دارد را با هزار و ۳۰۰ نفر راهی تهران کردهایم تا مردم دچار مشکل نشوند.
وی افزود: در جاده ساعتها عدهای برفگیر شدهاند اما در خطوط ریلی با مقداری تاخیر بسیار راحتتر به مسیر خواهند رسید.
وجود ایستگاه داخل شهر ضروری است
مدیرکل راه آهن استان قم ابراز کرد: حتی کسی که پرچم دار مخالفت با وجود ریل در شهر قم است خودش در مسیر تهران و به قم برف گیر شده است. این بزرگوار هم اگر از ریل استفاده میکرد میتوانست بسیار سادهتر به مقصد برسد.
وی افزود: عدهای به دنبال این هستند که ایستگاه قم به محمدیه یا نقطهای خارج از شهر برود اما نیاز مردم به ریل در مواقع بروز بحران نشان میدهد که وجود ایستگاه داخل شهر چقدر میتواند مفید باشد.
اعتماد با اشاره به تشکیل جلسه مدیریت بحران در راه آهن قم اضافه کرد: برای حل مشکل مردم حتی قطار اهواز را نگذاشتیم به محمدیه برود. گفتیم از داخل شهر بیاید تا ۲۰۰ نفر را به تهران ببرد.
آنطور که وی میگوید تا بعد از ظهر یکشنبه بیش از ۵۰ هزار نفر از طریق ایستگاه راه آهن به سوی تهران و مشهد حرکت کردند و این موضوع نشان میدهد توسعه حمل و نقل ریلی راه نجاتی برای مواقع بروز بحران است.
مدیرکل راه آهن استان قم با اشاره به صف طولانی در راه ماندگان در ایستگاه مرکزی راه آهن قم برای پیدا کردن مسیری به سوی تهران افزود: تا آنجا که ممکن است سالنها را به قطار اضافه کردهایم تا ظرفیت قطارها اضافه شود.
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