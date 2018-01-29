حرمت ایام فاطمیه در دهه فجر حفظ شود/ ضرورت قدردانی از انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام قربانعلی صفایی پور ظهر دوشنبه در جلسه ستاد دهه فجر میامی که به میزبانی دفتر وی برگزار شد، ضمن تأکید بر ضرورت حفظ حرمت ایام فاطمیه، بیان کرد: ما در آغاز چهلمین سال پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی هستیم اما این بهمنماه به دلایلی با سالهای دیگر متفاوت است که نخستین آنها تقارن با ایام فاطمیه و ضرورت حفظ حرمت عزاداری بزرگ بانوی اسلام قلمداد میشود.
وی افزود: بشریت مدیون حضرت زهرا(س) است لیکن نگهداشت حرمت این ایام از واجبات است.
امامجمعه میامی گفت: سیاهپوش کردن فضای شهر البته در تناسب با ایامالله دهه فجر در کنار تبیین سبک زندگی دینی و اسلامی مدنظر آن بانوی بزرگ اسلام، میتواند حال و هوایی فاطمی را به شهرستان ببخشد.
صفایی پور، بیان کرد: در حاشیه برگزاری مراسم مختلف ایامالله دهه فجر مانند افتتاح پروژهها، سخنرانی، دورههای بصیرتی، تکریم خانواده شهدا، کرسیهای تلاوت و ... میتوان در ادارات شهرستان همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا(س) یک مجلس ذکر و روضه نیز برگزار کرد.
وی دیگر ویژگی انقلاب اسلامی را ورود به دهه پنجم حیات خود دانست و گفت: ۴۰عدد مقدسی در دین مبین اسلام است و از سوی دیگر پس از گذشت ۴۰سال از حیات بابرکت انقلاب اسلامی، امروز شاهد بلوغ نهال دیروز انقلاب و درخت تنومند امروز انقلاب اسلامی هستیم.
امامجمعه میامی گفت: سومین ویژگی بارز دهه فجر سال جاری، موضوع تقابل با توطئههایی است که امسال از سوی دشمنان بیش از گذشته ترویجشده و ضرورت دارد که مسئولان ما در برنامهریزی برای ایامالله دهه فجر، بصیرت و دشمنشناسی را مدنظر قرار دهند.
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