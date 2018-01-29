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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۳۰

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان:

۹۲/۵ درصد جمعیت استان زنجان از نعمت گاز بهره‌مند هستند

۹۲/۵ درصد جمعیت استان زنجان از نعمت گاز بهره‌مند هستند

زنجان-مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان گفت: درمجموع ۹۲/۵ درصد جمعیت استان از نعمت گاز بهره‌مند هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید عسگریان ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در محل شرکت گاز استان زنجان، افزود: خوشبختانه به برکت نظام  جمهوری اسلامی ایران اقدامات خوبی در استان زنجان انجام‌گرفته است.

وی بابیان اینکه استان زنجان ۲۲ هزار و ۱۶۴ کیلومترمربع مساحت و هزار و ۵۷ هزار جمعیت دارد، اظهار کرد: ۲۱ شهر استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: ۱۰۰ درصد خانوارهای شهری استان زنجان گاز دارند.

عسگریان تعداد روستاهای دارای سکنه استان زنجان را  ۹۱۰ روستا اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۴۹۰ روستا بهره‌مند از گاز بوده و عملیات گازرسانی در ۹۵ روستا هم انجام می‌شود. درمجموع ۹۲/۵ درصد جمعیت استان از نعمت گاز بهره‌مند هستند.

عسگریان تعداد مشترکین گاز در استان زنجان در بخش خانگی  را ۲۸۷ هزار و ۲۳۳ مورد اعلام کرد و گفت: تعداد واحدهای تجاری ۲۰ هزار و ۹۱۲ مورد و  مشترکین عمده و صنعتی در استان زنجان یک هزار و ۸۶ مورد است.

وی تصریح کرد: بخش خانگی بیشترین مصرف گاز در استان زنجان را به خود اختصاص می‌دهد، بنابراین شهروندان زنجانی در مصرف گاز مدیریت لازم را داشته باشند.

کد مطلب 4213361

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