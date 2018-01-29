تیم فوتبال کاسپین به مصاف شهرداری بندرعباس می رود

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های فوتبال دسته دو باشگاه های کشور و در بازی هفته بیستم، تیم فوتبال کاسپین قزوین در خانه برابر شهرداری بندرعباس صف آرایی می کند.

تیم کاسپین قزوین هم اکنون با ۲۵ امتیاز در مکان پنجم و تیم شهرداری بندرعباس با ۳۹ امتیاز در صدر گروه قرار دارد و به دور دوم صعود کرده است.

این بازی از ساعت ۱۴ در ورزشگاه سردار آزادگان برگزار می شود.

درخشش تنیسور قزوینی در رقابت های آسیای میانه

سینا حکیما تنیسور نونهال قزوینی در ترکیب تیم ملی عنوان سوم رقابت های هوپس آسیا میانه را از آن خود کرد.

حکیما در این رقابت ها ابتدا در گروه خود پس از دو پیروزی مقابل بازیکنان قزاقستان و ترکمنستان و با یک شکست به عنوان نفر دوم گروه B، راهی مرحله حذفی شد و در این مرحله با واگذاری مسابقه مقابل محمد امین صمدی و پیروزی مقابل محمد رضا نشاطی موفق به کسب مدال برنز این رقابت ها شد.

محسن شیشه گرها هدایت و مربیگری حکیما را در مسابقات قهرمانی آسیای میانه بر عهده داشت.

مسابقات و اردوی طرح هوپس آسیای میانه با شرکت تنیسورهای قزاقستان، ترکمنستان و هر چهار ملی پوش تیم ملی نونهالان در آکادمی بین المللی تهران برگزار شد.

دعوت دو فوتبالیست قزوینی به اردوی تیم ملی ملی رده های سنی

آرین صادقی و آرین رخشنده از قزوین به اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال زیر۱۴سال دعوت شدند.

رخشنده در گروه یک و صادقی در گروه دو به اردوی انتخابی تیم ملی نونهالان فراخوانده شدند.

اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال زیر ۱۴ سال از ۱۸ تا ۲۴ بهمن ماه در مرکز ملی فوتبال تهران برگزار می شود.