به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مسئولان صنعت هوایی و هوانوردی کشور با تشریح الزامات و ابعاد پروژه «باز طراحی فضای کشور از منظر ارتقای ایمنی و بهره وری در صنعت هوانوردی»، «کاهش آثار آلاینده های زیست محیطی» و «افزایش ظرفیت ارائه خدمات به پروازهای داخلی و پروازهای عبوری از فضای کشور»، بر ضرورت اقدام همگانی توسط تمام ذینفعان صنعت هوانوردی اعم از شرکت های هواپیمایی، نیروهای نظامی بهره بردار از فضای کشور، شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کردند.

با اجرایی شدن این طرح که مبتنی بر پیاده سازی رویکرد ناوبری بر مبنای سامانه های جهانی است پیاده سازی رویکرد ناوبری بر مبنای سامانه های ماهواره ای امکان پذیر خواهد بود.

اجرای فاز نخست این پروژه در نوامبر سال ۲۰۱۸ عملیاتی خواهد شد.