ورود سامانه بارشی جدید به جواستان کرمانشاه/افزایش دمای هوا

محمدخسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیش بینی صورت گرفته از وضعیت جوی استان کرمانشاه گفت: براساس بررسی داده های هواشناسی، هوای سرد مستقر در جو استان همچنان تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: دمای هوا از روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده به آرامی افزایش می یابد.

وی تصریح کرد: در روز سه شنبه گذر موجی ضعیف علاوه بر افزایش پوشش ابر، در پاره ای از نقاط بویژه نواحی شرقی استان، سبب بارش خفیف برف می شود.

خسروی گرمترین نقطه استان طی این مدت را سومار با ۱۹ درجه سانتی گراد بالای صفر عنوان کرد و گفت: سردترین نقطه استان نیز سومار با ۱۴ درجه سانتی گراد زیر صفر است.