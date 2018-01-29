واکنش پاپ فرانسیس به حمله خونین کابل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، «پاپ فرانسیس» رهبر کاتولیک‌های جهان که به ندرت درباره رویدادهای نظامی جهان، ابراز نظر می‌ کند به حمله خونین کابل واکنش نشان داد.

وی طی اظهاراتی در شهر «سنت‌پیتر» حمله انتحاری روز شنبه کابل که در آن بیش از ۱۰۰ نفر جان باختند و همچنین حمله مرگبار یک هفته قبل به هتل «اینترکانتیننتال» این شهر را محکوم کرد.

رهبر کاتولیک های جهان در ادامه گفت: تا به کی مردم افغانستان باید با این خشونت غیر انسانی، روبه‌رو باشند؟

پاپ فرانسیس همچنین در یک مراسم معنوی ویژه مسیحیان، برای لحظاتی به احترام قربانیان حملات کابل، سکوت کرد.