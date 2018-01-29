چگونگی پروازهای حج ۹۷ و عتبات عالیات بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید علی قاضی عسکر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در دیدار مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با وی از تلاشهای شرکت هواپیمایی ایران ایر و همه عزیزانی که به نوعی در اعزام زائران حج گذشته مشارکت داشتند تقدیر و تشکر کرد.

سرپرست حجاج ایرانی با اشاره به انتقال حدود ۵۰ درصد زائران ایرانی در حج ۹۶ توسط ایران ایر افزود: تلاش کنید همچنان‌که در سال گذشته در خدمت رسانی به حجاج کار بزرگی انجام دادید درحج آینده نیز تا حد امکان نهایت رضایتمندی زائران محقق شود.

نماینده ولی فقیه اظهار داشت: سال گذشته به دلیل کمی فرصت امکان برنامه ریزی دقیق جهت انتقال حجاج وجود نداشت ولی امسال توقع این است که از هم اکنون زمان مناسب برای کار بهتر وجود دارد.

شرفبافی مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار، بر آمادگی ناوگان هوایی این شرکت برای خدمات رسانی به حجاج تاکید کرد و گفت: خدمت به زائران خانه خدا و عتبات عالیات برای این مجموعه افتخار است.

مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران همچنین ضمن تشکر از همکاری های سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری، گزارشی از عملکرد شرکت ایران ایر در اعزام زائران به اماکن متبرکه ارائه کرد و اظهار داشت: این شرکت برنامه‌ریزی‌ برای ارائه خدمات پروازی مناسب به زائران حج را از هم اکنون در دستور کارخود قرارداده است و تلاش می کند تا خدمات در شأن زوار ایرانی را به زائران حج و عتبات ارائه نماید.