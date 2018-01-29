۲۰۰ برنامه کلیدی ویژه دهه فجر در کرمان در نظر گرفته شده است

به گزارش خبرنگارمهر، فاطمه‌السادات حسینی صبح دوشنبه در نشست خبری به مناسبت دهه فجر و اعلام برنامه های کمیته بانوان استان اظهار داشت: امسال در کمیته بانوان رویکر جدید و برنامه‌های کلیدی و شاخصی را تعریف کردیم تا همه کمیته‌های بانوان دهه فجر استان بر اساس این شاخصها جلو بروند.

وی با اشاره به اینکه نخستین رویکرد کمیته بانوان دهه فجر، جایگاه امام راحل (ره)، شهدای و آن شعور و شور انقلابی را در دهه فجر یادآوری می کنیم، افزود: لازم است برای نسل جوان برکات و خدمات انقلاب و نظام واکاویی و بررسی شود که قبل و بعد از انقلاب وضعیت ما به چه صورت بوده است و با این امر می‌توان شور و شعور لازم را بین جوانان و نسل جدید ایجاد کرد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان گفت: یکی دیگر از رویکردهای برنامه های دهه فجر میزان تاثیرگذاری بینشی و نگرشی نسبت به شخصیت و اندیشه امام راحل (ره) است زیرا هر انقلابی یک سکان داری می خواهد و در همه انقلاب ها سعی می کنند نگاه و اندیشه رهبرشان را خوب تبیین کنند.

وی بیان داشت: سعی می کنیم این دیدگاه و شخصیت را به نسل جواننمان معرفی کنیم و همچنین جایگاه ولایت برای یک نظام و پیوند با ولایتمداری را تبیین کنیم.

حسینی تصریح کرد: مهمترین حوزه هایی که در کمیته بانوان دهه فجر انقلاب اسلامی باید به آن پرداخته شود، نقش بسیار حساس و کلیدی بانوان در پیروزی انقلاب اسلامی است. قبل از انقلاب زنان ما نقش کلیشه ای چه در خانه و چه در جامعه داشتند و بعد از انقلاب یک تحول ویژه ای در نگاه، اندیشه و رویکرد زنان اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به اینکه بعد از انقلاب اسلامی نگاه ویژه به بانوان و زن صورت گرفته است، بیان داشت: همان طور که امام راحل (ره) فرمودند «ما نهضت خود را مدیون زنان می‌دانیم، زنان در جریان انقلاب اسلامی پیشقدم بودند».

مدیرکل بانوان و خانواده استانداری کرمان افزود: وظیفه ما واکاوی مطالب، جملات و در واقع اندیشه‌های امام راحل (ره) در زمینه جایگاه زن است، یعنی چگونه ایشان توانستند این تحول را در زنان ما ایجاد کنند تا از جایگاه کلیشه‌ای وارد جایگاهی تحولی، محوری و فرهیختگی شوند.

حسینی تصریح کرد: یکی از کارهای قشنگ امام این بود که جایگاه زن در اسلام را تبین کردند؛ شخصیت حضرت زهرا (ع) به عنوان الگویی زنان و مردان قرار دادند و با رویکرد اسلام و قرآن، جایگاه زن را تعالی بخشید و هویت حقیقی را به زنان نشان دادند.

وی ابراز داشت: زنان امروز ما وظیفه سخت‌تری را دارند، زیرا در ۴۰ سال پیش زمانی که انقلاب پیروز شد ما فضایی مجازی و هجمه های فرهنگی را نداشتیم.

مسئول کمیته بانوان ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان کرمان بیان داشت: امروز با وجود آسیب‌های متعددی که در جامعه شاهد هستیم، زنانی به عنوان همسر و مادر، عزیز خود را برای دفاع از سرزمین‌های اسلامی و حرمین شریفین به میدان می‌فرستد و این نشان می دهد که زنان امروز ما وجه شباهتی با زنان دیروز دارند و لذا این پیوند مهم است.

حسینی عنوان کرد: امروز هم باید در مورد زنان اندیشه امام راحل (ره)، آن نگاه قرآن را تعریف کنیم، اگر این کار را کردیم دختران ما انقلابی می شوند انقلابی یعنی کسی که واقعا نگاه آن اسلامی، انسانی و مطابق با نیاز جامعه است که با محاسب ارزشی پیوند می زند و از ارزش ها خارج نمی شود این را ما باید در برنامه‌های خود داشته باشیم.

وی گفت: سعی کرده ایم ۲۰۰ برنامه کلیدی و تأثیرگذار در کمیته بانوان دهه فجر در نظر گرفته شده که زنان و دختران ما شور و شوق انقلاب را حس کنند.

برگزاری کنگره شهدای استان کرمان

حسینی تصریح کرد: کنگره شهدای استان کرمان در اسفندماه سال آِینده برگزار می شود و این کنگره کمیته های به عنوان کمیته شهدای زن استان کرمان دارد که در روز ۱۱ بهمن ماه در جوار گلزار شهدا شهر کرمان افتتاح می شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان افزود: از جمله برنامه های کمیته بانوان ستاد دهه فجر استان عبارتند از تقدیر از بانوان در فرودگاه کرمان به مناسبت ورود امام راحل (ره) به کشور، دیدار جمعی از زنان فرهیخته با نماینده ولی فقیه در استان کرمان، نشستی با رویکرد تاثیر عفاف و حجاب در خانواده در محل نمایشگاه قرآن، همایش تبیین اندیشه های امام راحل (ره)، برگزاری نمایشگاه اقتصاد مقاومتی، عیادت از بیماران و کارکنان بیمارستان شهید بهشتی، دیدار با سالمندان در خانه سالمندان، جشنواره غذا و اقتصاد، دیدار با خانواد شهداء، بازدید از شیرخواگاه مادر، حضور جوانان و امدادگران برای برپایی ایستگاه سلامت، افتتاح طرح‌های خودکفایی ویژه بانوان، همایش تغذیه و دیابت در سلامت بانوان، سمینار مدیریت برق، کارگاه های آموزشی مهارت های زندگی و... و. است.