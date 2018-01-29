به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا فلاحتی در جلسه ستاد احیا امربه‌معروف و نهی از منکر میامی که ظهر دوشنبه در دفتر امام‌جمعه این شهر برگزار شد، ضمن اشاره به تشکیل سه کارگروه در این ستاد، تأکید کرد: در حال حاضر ستاد امربه‌معروف شهرستان با نگاه ویژه و تخصصیتر به موضوع امربه‌معروف نسبت به ترویج ویژه این فریضه الهی در سطح جامعه اقدام کرده است.

وی همچنین افزود: در این راستا سه گروه شامل طلایهداران، یاوران و یادآوران در سطح شهرستان تشکیل و به‌صورت ماهانه جلسات این گروه‌ها برگزار می‌شود تا تصویری شفاف از اجرای برنامه‌های ستاد امربه‌معروف در سطح شهرستان به دست آید.

توصیه های رهبری مدنظر قرار گیرد

دبیر ستاد امربه‌معروف میامی گفت: گروه نخست طلایه داران شامل مساجد و هیئت‌های مذهبی هستند که فعالیت‌هایشان با محوریت مساجد صورت گرفته تا درنهایت گزارشی از عملکرد خود به ستاد امربه‌معروف ارائه دهند.

فلاحتی بیان کرد: گروه دوم یاوران هستند که این امر با توجه به توصیه اکید رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر رعایت فریضه امربه‌معروف از ادارات و دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، دولتی و ... شکل‌گرفته و هدف این است که بتوانیم این فریضه الهی را از ادارات تا سطح جامعه ترویج دهیم.

وی افزود: گروه سوم دانش آموزان یا یادآوران هستند که به دلیل اهمیت این نسل به‌مثابه آینده‌سازان ایران اسلامی در سطح ستاد امربه‌معروف شکل‌گرفته است.

نباید نسبت به جامعه بی‌تفاوت بود

امام‌جمعه میامی نیز در این نشست طی سخنانی کوتاه، گفت: بزرگ‌ترین معروف امروز حفاظت و دفاع از انقلاب و آرمان‌های دفاع مقدس است و امروز که دهه فجر نیز در حال برنامه‌ریزی است، باید نگاه ویژه‌ای به تبیین آرمان‌های انقلاب اسلامی در بین نسل جوان داشته باشیم.

حجت‌الاسلام قربانعلی صفایی پور بیان کرد: امربه‌معروف یکی از فرایض دینی بسیار مهم جامعه است که همه اقشار باید نسبت به آن حساسیت داشته باشند همان‌طور که خداوند می‌فرمایند هیچ قومی سرنوشتی نخواهد داشت مگر به دست خودش، لیکن اگر بی‌تفاوتی نسبت به جامعه رخ دهد، آثار جبران نشدنی در جامعه خواهد داشت پس باید گفت بهترین راه جلوگیری از بی‌تفاوتی نسبت به جامعه اسلامی، فریضه امربه‌معروف است.