مصرف مشترکین آب در زنجان کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جزء قاسمی ظهر دوشنبه در جلسه مدیریت مصرف آب در محل شرکت آب استان زنجان، مصرف مشترکین در استان زنجان را نیز بیش از ۴۲ میلیون متر مکعب اعلام کرد و افزود: در سال جاری میزان مصرف مشترکین نسبت به سال گذشته ۵ درصد کاهش را نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان گفت: در استان زنجان ۱۸ هزار و ۵۰۰ حلقه چاه آب وجود دارد که از این تعداد ۸ هزار و ۵۰۰ حلقه چاه آب غیرقانونی بوده و تنها ۱۲۰ حلقه چاه برای تأمین آب شرب استان استفاده می‌شود.

جزء قاسمی ابراز کرد: بیش از ۷۰۰ هزار مشترک در ۲۱ شهر استان زنجان تحت پوشش این شرکت هستند و تاکنون هیچ مشکلی به لحاظ کمی و کیفی در ارائه خدمات به مردم وجود نداشته است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان از شناسایی بیش از ۱۴۰۰ انشعاب غیرمجاز در شهرهای استان زنجان در ۹ ماه نخست سال جاری خبر داد و افزود: ۸۴۲ مورد از این انشعابات استانداردسازی و تبدیل به مجاز شده است.

جزء قاسمی بیشترین انشعاب غیرمجاز را با بیش از ۱۰۰ مورد مربوط به شهر زنجان و کمترین انشعابات غیرمجاز شناسایی‌شده را در بین مراکز شهرستان‌های استان مربوط به شهر آب‌بر اعلام کرد و افزود: در همین زمان بیش از ۷ هزار و ۴۰۰ کنتور معیوب در استان شناسایی‌شده که از این تعداد تاکنون نزدیک به ۷ هزار مورد تعویض و استانداردسازی شده است.