به گزارش خبرنگار مهر، حمید بادامی نجات پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به دفن زباله در نقاط مختلف کشور به بازدید از سایت بازیافت زباله کرمانشاه اشاره کرد و اظهار داشت: در سایت بازیافت زباله کرمانشاه زباله ها به خوبی تفکیک و بازیافت شده و به عنوان مواد آلی در بخشهای مختلف کشاورزی و عمرانی استفاده می شود.

بادامی بازدید از سایت بازیافت زباله شهر کرمانشاه را مثبت ارزیابی کرد و افزود: می توان با استفاده از تجربیات این سایت و سایت های دیگر پروسه تفکیک و تبدیل مواد آلی را به صورت تکمیل و کاملتر در همدان اجرا کرد.

وی ساخت سایت بازیافت زباله و نخاله های ساختمانی در همدان را ضروری دانست و یادآورشد: زباله که به عنوان طلای کثیف از آن یاد می شود باید به انرژی سوخت برای مصارف امور شهری تبدیل شود.

روزانه بیش از ۵۰۰ تن زباله در همدان تولید می شود

این عضو شورای شهر همدان اضافه کرد: روزانه بیش از ۵۰۰ تن زباله در همدان تولید می شود و با توجه به سیاست های جدیدی که از سایر شهرهای همجوار به سایت زباله شهرداری همدان اضافه شده می توان به این ظرفیت به عنوان یک فرصت نگاه کرده و به عنوان منبع درآمدی برای شهرداری همدان از آن بهره برد.

بادامی با بیان اینکه امروزه در بیشتر کشورهای پیشرفته توجه به محیط زیستی جزو اولویت کاری قرار گرفته است، اظهار کرد: متاسفانه به این موضوع در کشور ما کمتر اهمیت داده می شود.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر همدان با اشاره به اینکه شورا و شهرداری همدان باید سایت بازیافت نخاله های ساختمانی را در سطح توسعه یافته تر ایجاد کنند، تاکید کرد: بازیافت زباله یا نخاله های ساختمانی علاوه بر مسایل اقتصادی در حفظ محیط زیست بسیار اهمیت دارد چرا که محیط زیست به آیندگان تعلق داشته و همه ما در قابل آیندگانمان مسئول بوده و در این راستا باید تمام تلاش و همت خود را داشته باشیم.

بادامی با بیان اینکه امیدواریم شهرداری همدان برنامه های خود در خصوص بازیافت زباله و نخاله های ساختمانی را به شورا ارائه دهد، نهادینه کردن تفکیک زباله از مبداء را حائز اهمیت دانست و افزود: ترویج و نهادینه کردن تفکیک زباله از مبداء نیازمند فرهنگ سازی است و تمامی سازمانها و مجموعه ها باید در این زمینه نقش آفرین باشند و در این راستا کمک تشکل های مردمی و سمن ها در مشارکت دادن مردم هم می توانند نقش موثری را ایفا کنند.

وی گفت: ایجاد اشتغال پایدار، جلوگیری از آلودگی آب های زیرزمینی از طریق شیرابه ها، تفکیکی زباله های قابل بازیافت و تولید برق، تولید کود آلی و کمپوست، بازگشت مواد آلی به خاک، جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست از مهمترین دستاوردهای طرح بازیافت پسماندها است که سالانه از نابودی ده‌ها هکتار زمین جلوگیری می‌کند.