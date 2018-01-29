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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۳۹

کودکان هنرمند کرمانشاهی در فنلاند افتخار آفرین شدند

کودکان هنرمند کرمانشاهی در فنلاند افتخار آفرین شدند

کرمانشاه- دیپلم‌های افتخار شانزدهمین نمایشگاه سه سالانه‌ نقاش کودکان «های وینکا» کشور فنلاند به کودکان و نوجوانان ایرانی تعلق گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، نمایشگاه سه سالانه‌ نقاش کودکان «های وینکا» با موضوع «با یکدیگر» در سال ۲۰۱۷ برگزار شد و کودکان و نوجوانان کرمانشاهی توانستند ۳ دیپلم افتخار آن را نصیب خود کنند.

آتنا نیکوسرشت ۸ ساله، آکو پرویزی و احمدرضا آزادی‌پور ۶ ساله هر سه از آموزشگاه خانه‌ خورشید در استان کرمانشاه نیز دیپلم افتخار این رقابت را به خود اختصاص دادند.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ارسال ۱۰ اثر (حداکثر آثار ارسالی تعیین شده از طرف مسابقه) در این مسابقه شرکت کرده بود.

۶ هزار و ۸۰۰ اثر از ۶۶ کشور جهان به شانزدهمین نمایشگاه سه سالانه‌ نقاشی کودکان «های وینکا» کشور فنلاند در سال ۲۰۱۷ ارسال شده بود.

کد مطلب 4213401

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