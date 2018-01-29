توافق مصر، سودان و اتیوپی برای حل مسائل مربوط به سد «النهضه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوابه الاهرام، سامح شکری وزیر خارجه مصر اعلام کرد که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر و عمر البشیر همتای سودانی وی و همچنین نخست وزیر اتیوپی در نشست سه جانبه خود بر سر حل و فصل تمام مسائل فنی فیما بین در خصوص سد النهضه طی یک ماه توافق کردند.

شکری همچنین در خصوص وجود میانجیگر در این مذاکرات گفت که هیچ میانجیگری در این خصوص وجود ندارد.

مقامات این سه کشور در نشست آدیس آبابا بر ضرورت محافظت از وحدت میان خود تاکید کردند. مصر همواره نسبت به کاهش سهم خود از آب رود نیل بعد از ساخت سد النهضه نگرانی دارد.

سی امین اجلاس سران اتحادیه آفریقا در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی و با حضور تعدادی از سران کشورهای این قاره روز گذشته آغاز به کار کرده است. «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل، «احمد ابوالغیط» دبیرکل اتحادیه عرب و «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز در این نشست حضور دارند. قرار است سران کشورها درباره موضوعاتی از قبیل تروریسم، تقویت و تسهیل همکاری میان کشورهای آفریقایی، مبارزه با جرائم سازمان یافته و منازعات میان برخی کشورهای این قاره به رایزنی بپردازند.