بهره برداری از پلی کلینیک طبس/بیمارستان میلاد توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اشرفی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در دهه فجر امسال ۲۷ برنامه فرهنگی و ورزشی توسط کمیته کارگری و کارآفرینی در مرکز استان اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۱۲۵ برنامه مختلف در ایام دهه فجر در شهرستان ها برگزار خواهد شد، افزود: هدف کمیته کارگری و کارآفرینی در واقع تبیین جایگاه کارگری در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، عرصه جهاد اقتصادی و مقابله با تحریم های دشمن است.

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ادامه داد: هفت پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۶۰ میلیارد ریال در دهه فجر امسال کلنگ زنی و افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای برنامه های مختلف کمیته کارگری و کارآفرینی در ایام دهه فجر، عنوان کرد: غبار روبی گلزار شهدا، افتتاح نمایشگاه بزرگ کتاب، اردوی فرهنگی و ورزشی کارگران زغال سنگ، برپایی ایستگاه سنجش سلامتی و تندرستی، اعزام تیم ورزشی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی به مسابقات کشوری و میزبانی از اولین دوره مسابقات ورزشی ناشنوایان استان از جمله برنامه های کمیته در دهه فجر است.

اشرفی با بیان اینکه شرکت تعاونی صنایع دستی بیرجند در دهه فجر افتتاح خواهد شد، گفت: کلینیک مشتاق و پایگاه خدمات اجتماعی خیرآباد نیز با محوریت اداره کل بهزیستی دچهردهم بهمن ماه افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی هم چنین در روز بیستم بهمن ماه سال جاری میزبان دومین مسابقات زورخانه ای و پهلوانی جامعه کارگری کشور خواهد بود، اظهار داشت: تجلیل از ۱۲ قاری برجسته استان، دیدار مدیران عضو کمیته کارگری از شهرک های صنعتی، جشنواره غذا با حضور بانوان و برگزاری مسابقات پاورلیفتینگ شرق کشور از دیگر برنامه های کمیته در دهه فجر خواهد بود.

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با بیان اینکه ساختمان پلی کلینیک شهرستان طبس نیز در حوزه تامین اجتماعی در دهه فجر افتتاح خواهد شد، افزود: این ساختمان اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان هزینه در بر داشته است.

وی با اشاره به اینکه طرح توسعه بیمارستان میلاد با اعتبار پنج میلیارد تومان نیز در دهه فجر انجام خواهد شد، گفت: تعداد ۷۷ نیسان نیز به جامعه هدف راهداری و مددجویان کمیته امداد استان واگذار خواهد شد.