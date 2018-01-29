کاهش مصرف موادمخدر دانشجویان از نیمسال دوم ۹۵

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز افشار در دومین همایش کشوری کانون‌های دانشجویی همیاران در شیراز، گفت: براساس مطالعات صورت گرفته، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با سوء مصرف مواد مخدر در ارتباط است.

وی افزود: تجربه موفق تشکیل کانون‌های دانشجویی همیاران در وزارت علوم، می تواند در وزارت آموزش و پرورش هم اجرا شود، چرا که بسیاری از این آسیب ها از سال های قبل از ورود به دانشگاه ایجاد می شود.

معاون ستاد مواد مخدر کشور به بیان مهمترین عوامل گرایش اولیه نوجوانان و جوانان به مواد مخدر پرداخت و گفت: تجربه جدید، نیاز به هیجان، لذت، شادابی، تفریح، بهبود راندمان کاری و پاره ای از اختلالات جنسی، از جمله دلایلی بوده که به گفته افراد باعث گرفتار شدن آنها در دام مواد مخدر شده است.

افشار با اشاره به اینکه از نیمه دوم سال ۹۵ شاهد کاهش مصرف موادمخدر در قشر دانشجویی بوده‌ایم، گفت: کانون‌ها باید از مقاطع تحصیلی قبل از ورود به دانشگاه فعال شوند.

وی با اشاره به اینکه وجود همیاران در مقاطع اولیه‌ِ تحصیلی به ویژه در مقطع پیش دبستانی و سال‌های اول و دوم ابتدایی لازم است، ادامه داد: طی تحقیقات انجام شده ۷۵ درصد از مصرف کنندگان موادمخدر، قبل از ورود به دانشگاه به این مواد گرایش داشته‌اند.

معاون ستاد مواد مخدر کشور خاطر نشان کرد: ارزان تر بودن، موثر تر بودن و دغدغه مند بودن، از جمله شاخص های فعالیت گروه های دانشجویی در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی به شمار می رود و امید آن است که این فعالیت ها هر چه بیشتر ادامه یابد.