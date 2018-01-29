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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۵۴

فرمانده نیروی انتظامی اردبیل:

میزان سرقت در اردبیل کاهش یافته است

میزان سرقت در اردبیل کاهش یافته است

اردبیل – فرمانده نیروی انتظامی استان اردبیل از کاهش میزان سرقت در این استان از ابتدای سال جاری در مقایسه با سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین عبدی ظهر دوشنبه در دیدار با معاون سیاسی اجتماعی استانداری اردبیل تصریح کرد: با تدابیر امنیتی و اقدامات پلیس میزان سرقت در اردبیل کاهش یافته است.

وی افزود: در وضعیت فعلی اردبیل جزو استان‌های امن کشور محسوب می‌شود و نرخ جرایم خشن در آن به مراتب کمتر از سایر استان‌ها است.

فرمانده نیروی انتظامی استان تأکید کرد: با توجه به اینکه از جمله مهمترین جرایم در استان اعتیاد و مواد مخدر است، مبارزه با سوداگران مرگ از اولویت‌های جدی پلیس است.

به گفته عبدی در سال جاری کشفیات مواد مخدر در مقایسه با سال گذشته با افزایش چشمگیر مواجه است و در مجموع برنامه‌های مبارزه وضعیت مطلوبی دارد.

وی همچنین در خصوص تصادفات رانندگی نیز اضافه کرد: در سال‌های اخیر شاهد روند نزولی تلفات تصادفات جاده‌ای هستیم.

فرمانده نیروی انتظامی استان تصریح کر: هرچند در سال‌های اخیر در رتبه‌های اول و دوم کاهش میزان تصادفات جاده‌ای بودیم اما تداوم کاهش مورد تأکید است.

کد مطلب 4213414
محمد میرزایی ناطق

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