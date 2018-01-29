خواسته های اهالی فرهنگ و هنر از مدیر جدید/ رفع تبعیض وایجادتعامل

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: با تودیع مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان فارس پس از حدود ۴ سال بار دیگر موضوع انتخاب مدیر در یکی از حساس ترین و پرمخاطب ترین سازمان های استان فارس مطرح شد.

در این میان بازار شایعه و گمانه زنی در خصوص مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس داغ شده که از جمله گزینه های مطرح شده خانم «ماحوزی» و برخی از چهره های استان فارس و معاونین مدیر کل سابق است که تاکنون بنابر شنیده ها گزینه نهایی مطرح نشده است.

اما جامعه بزرگ فرهنگ و هنر استان فارس درخواست های مختلفی از مدیرکل جدید و استاندارد فارس برای انتخاب مدیر فرهنگی استان دارند که در این راستا مهمترین بحث توجه به جایگاه فرهنگی استان فارس و شهر شیراز است که مدیرکل جدید برای آزمون و خطا انتخاب نشود.

ایجاد تعامل میان هنرمندان و فرهنگ و ارشاد فارس

در این راستا یکی از اهالی تئاتر استان فارس در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه هرکسی نمی تواند بار سنگین فرهنگ و هنر استان فارس را بر دوش بگیرد، گفت: مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس باید در حد و اندازه های استان فارس باشد و شناخت کاملی از وضعیت گروه های نمایشی، موسیقی، سینما، هنرهای تجسمی و... داشته باشد.

نوید جعفری ادامه داد: درحال حاضر ۱۲ انجمن فعال در استان فارس وجود دارد در بخش تئاتر به تنهایی بیش از ۳ هزار نفر در این بخش کار می کنند که هماهنگی و اجرایی کردن قانونی خواسته های آنها کار سختی است.

این هنرمند تئاتر فارس یادآور شد: تئاتر و موسیقی به همراه هنرهای تجسمی بیشترین زیر مجموعه را در اختیار دارند که همواره طی سال های گذشته شاهد اعتراضات انها به عملکرد مدیریت فرهنگ و ارشاد فارس داشته اند.

پایان تبعیض میان افراد مختلف و هنرمندان

در این میان پیشکسوت موسیقی استان فارس نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه طی سال های گذشته شاهد تبعیض در میان افراد و گروه های موسیقی در استان فارس بوده ایم، گفت: از برگزاری کنسرت گرفته تا راه اندازی مراکز آموزش موسیقی طی سال های گذشته شاهد نگاه های تبعیضی در میان افراد بوده ایم.

علی ریحانی یادآور شد: بیش از ۲ هزار نفر در بخش موسیقی استان فارس فعال هستند اما در این سال های به غیر از موارد خاص شاهد استفاده مناسب از این ظرفیت های بزرگ نبودیم هرچند که کارهای خوبی در مقایسه با گذشته انجام شده است.

این پیشکسوت موسیقی فارس افزود: مدیرکل جدید فارس باید با شناخت کامل سکان فرهنگی استان را به دست بگیرد نه اینکه چند ماه زمان از بین برود تا بتواند حتی از شهرستان ها و توانایی های آن شناخت پیدا کند.

مدیر بومی به مراتب از غیر بومی بهتر کار می کند

یکی دیگر از پیشکسوتان هنرهای تجسمی استان فارس در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه باید شاهد پایان دوره های کاراموزی برای مدیران کم تجربه در استان فارس باشیم، گفت: طی سال های گذشته شاهد استفاده از مدیران کم تجربه در بخش های مختلف استان فارس از جمله فرهنگ و ارشاد استان فارس هستیم که در این راستا باید به دنبال مدیری باشیم که نخواهد چندین ماه و سال به دنبال شناخت استان فارس باشد.

وی ادامه داد: انتخاب مدیر بومی برای پست های مدیریتی استان فارس به مراتب بهتر ازغیربومی است زیرا از گذشته شناخت کاملی از فرهنگ و توانایی مردم استان فارس دارد.

این پیشکسوت هنرهای تجسمی فارس یادآور شد: حوزه فرهنگ و ارشاد در استان فارس دارای جایگاه والایی است بنابر این باید به این مدیریت توجه ویژه شود.

عمده سخنان اهالی فرهنگ و هنر استان فارس استفاده از مدیری با تجربه و شناخته شده در استان فارس است تا بتواند فاصله ایجاد شده میان اهالی هنر و فرهنگ را از میان بردارد.