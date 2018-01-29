پاسخ به همه حواشی انتصابات شهرداران مناطق تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رباطی در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد شاخص های انتخاب شهرداران مناطق اظهار کرد: شهرداری تهران با توجه به سیاست های کلان در مورد انتخاب شهرداران مناطق ۲۲ گانه از میان افراد با تجربه کسانی را به عنوان سکان داران مناطق انتخاب کرد که دارای تجربه و تخصص کافی در شهرداری تهران بوده اند.

وی افزود: از مدت آغاز به کار مدیریت جدید شهری ۱۵ شهردار جا به جا شده اند که اغلب از کارشناسان، مدیران میانی و شهرداران قبل بودند تا بتوانند در این دوره سخت مدیریتی، به لحاظ وجود تنگناهای بسیار در شهرداری به خوبی عمل کنند.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران تصریح کرد: بر این اساس، نگاه شهرداری تهران این است که افرادی که به عنوان شهردار فعالیت می کنند باید به امور شهری و ماموریت های شهرداری تهران آشنا باشند؛ چراکه در این دوره فرصت آموزش یا ورود افراد ناآشنا به این حوزه را نداریم. بنابراین، شهرداران از بدنه شهرداری مدیریت مناطق را بر عهده گرفته اند.

وی با اشاره به ارزیابی مستمر شهرداران، معاونان و کارشناسان نواحی اظهار کرد: در حوزه امور مناطق در سه دوره ۴ ماهه شهرداران مناطق، نواحی و معاونان مناطق براساس شاخص ها ارزیابی شده و براساس بارم تا زمانی که احساس کنیم خدمات شایسته ای را به شهر و شهروندان ارائه می دهند، انجام وظیفه کنند و اگر ضعف داشته باشند یا خود باید کناره گیری کنند یا ما با کسی رودربایستی نداریم.

مدیریت شهری به قول و تعهد خود با شهروندان پایبند است

رباطی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در فضای مجازی اسامی افرادی به عنوان شهردار جدید برخی از مناطق عنوان شده و سپس تکذیب می شود و باز هم همان افراد انتصاب می شوند، گفت: برخی از افراد از دستگاه های مختلف به شهرداری مامور می شوند و رایزنی هایی در این حوزه صورت می گیرد، حوزه شهرداری حوزه ارتباط و مراوده ای است و اگر شهرداری به این نتیجه نرسد که این افراد کارآمدتر و سودمندتر از مدیر قبلی باشد، این موضوع را نمی پذیرد. شهردار تهران به سوگندی که خورده پایبند است و در بحث انتصابات و ارائه سند تحول شاهد بوده ایم که رسانه ها را محرم خود می داند.

معاون شهردار تهران با اشاره به خلاء اطلاع رسانی در حوزه امور مناطق تصریح کرد: در حوزه امور مناطق پرتال اطلاع رسانی نداشتیم که تا پایان ماه راه اندازی و خلاء گذشته در ارتباط با رسانه رفع می شود.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درخصوص تفاوت میان مشاهدات مردمی و ادعاهای مسئولان در مورد عملکرد دستگاه های مرتبط و اینکه چرا هنوز بعد از ۲۴ ساعت شهروندان با مشکلات حاصل از بارش برف دست و پنجه نرم می کنند، اذعان کرد: شهر تهران ۶۳۰ کیلومتر مربع وسعت قلمرویی دارد. سیاست کلان در ساعات اولیه بارش این بود که ستادی تشکیل شود تا شهرداران مناطق، سازمان های اجتماعی و حمل و نقل و ترافیک به انجام وظایف خود بپردازند.

تلاش کردیم تا شریان های اصلی باز نگه داشته شوند

رباطی با بیان اینکه تلاش کردیم تا شریان های اصلی باز نگه داشته شوند، ادامه داد: برخلاف سال های ۸۳، ۸۶ و ۹۵ توانستیم این ماموریت را به نحو احسن انجام دهیم و شریان های اصلی تمام مدت به طور کامل باز بود و امروز نیز ماموریت اصلی شهرداری بازنگهداشتن شریان های درجه دو و سه است.

معاون امور مناطق با اشاره به شکستن درختان گفت: تهران ۲ هزار و ۲۲۲ بوستان دارد که این تعداد بسیار زیادی است. شهردار نیز توئیتی گذاشت و در آن از جوانان خواست در سبک کردن بار درختان همکارانمان را یاری کنند. تمام تلاش خود را کردیم تا شهروندان از این نعمت الهی با شور و شعف کمال استفاده را ببرند.

رباطی درباره موضوع حمل و نقل و ترافیک گفت: از شنبه تا امروز (دوشنبه) به طور مستمر در شرکت کنترل ترافیک که حدود ۲ هزار دوربین در سطح شهر دارد، مشغول ساماندهی وضعیت مسافران بودیم. باید در نظر داشته باشیم که مترو تنها ۹ درصد و اتوبوسرانی ۱۰ درصد از بار سفرهای درون شهری پایتخت را بر دوش دارد. ۲۲ درصد از حمل و نقل درون شهری را تاکسی هایی برعهده دارند که همگی از آن مالکان شخصی هستند. هیچ قانونی نیست که به اعتبار آن از صاحب تاکسی بپرسیم چرا کار نمی کنید؟

وی با بیان اینکه وقتی یک راننده تاکسی به این نتیجه می رسد که رانندگی در خیابان های یخ زده ممکن است به ماشینش صدمه بزند تصمیم می گیرد خدمت رسانی نکند، افزود: از آنجا که شهرداری مالک تاکسی ها نیست و صرفا شان نظارتی دارد، تنها در بحث نرخ می تواند، نظارت داشته باشد و مرخصی بین شهری را کنترل می کند. ولی زمانی که صاحب خودرو نمی خواهد، زیر برف و باران کار کند هیچ قانونی نیست که به اعتبار آن از او بپرسیم چرا کار نکردید؟

رباطی ادامه داد: اساسا در روزهای بارانی سیستم های حمل و نقل خصوصی چندان انگیزه ای برای سرویس دهی ندارد. فرض کنیم، شش هزار اتوبوس داریم، سیاست حمل و نقل شهرداری تهران این است که در زمان پیک تمام این ناوگان روی خط حاضر باشند و به خدمات دهی بپردازند اما این تنها بخشی از ظرفیت حمل و نقل شهری است و قسمت اعظم دیگر به بخش خصوصی مربوط می شود.

وی با تاکید بر اینکه جا دارد از مهندس مقیمی مقام سیاسی استان تهران تشکر کنیم، گفت: با تشریک مساعی او و با تعطیل کردن مراکز آموزشی توانستیم، بخش بزرگی از جابه جایی های درون شهری را کاهش دهیم که تاخیر در شروع ساعت اداری نیز کمک کرد ترافیک را بهتر ساماندهی کنیم. شهرداری تهران تنها ۲۰ درصد از حمل و نقل درون شهری را برعهده دارد و سعی می کند این مقدار را به بهترین شکل مدیریت کند.

تکذیب استعفای ۲ شهردار منطقه

معاون شهردار تهران در پاسخ به سوال یکی از خبرنگارن درباره شایعه استعفای دو نفر از شهرداران مناطق تصریح کرد: گویا قبل از اینکه شهرداری تهران به موضوعی فکر کند، در شبکه های مجازی به اشکال مختلف به آن پرداخته می‌شود. ما این موضوع را تکذیب می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه هزینه اجرایی پروژه ها در کدام مناطق نامتوازن است، گفت: بعضی پروژه ها فرامنطقه ای هستند مثل بزرگراه صیادشیرازی یا ارتش که در یک منطقه هستند، اما ارتباط موضوعی به تمام شهر دارند. در شهرداری نگاه محله محور داریم و می خواهیم با بازبینی برنامه پنج ساله ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ به عدالتی که لازم است در هزینه اجرایی پروژه ها وجود داشته باشد، برسیم.

رباطی در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعیت اردوگاه شهید میرحسینی عنوان کرد: این اردوگاه در منطقه ۲۲ قرار دارد و پیش از آنکه توسط مدیریت پیشین شهرداری در اختیار یک نهاد نظامی قرار گیرد، از آن شهرداری بود و از آن به عنوان یک مکان رفاهی و آموزشی برای کارمندان شهرداری استفاده می شد. این مکان به صورت موقت در اختیار آن نهاد نظامی قرار گرفته بود و ما پیگیر هستیم که در ادامه مکاتباتی که با مقامات ارشد نظامی داشته ایم، آن را به شهرداری برگردانیم.

در ادامه این نشست خبرنگاران برای چندمین بار در خصوص عملکرد برفروبی در شهرداری پرسیدند و تاکید کردند از سخنان رباطی قانع نشدند.

وی در پاسخ به انتقادات گفت: شهر تهران وسعتی ۶۳۰ کیلومتری دارد و در تمام سه دوره ای که تهران با بارش برف شدید رو به رو بوده این اولویت با پاکسازی شریان های اصلی بوده و از امروز به دنبال پاکسازی شریان های درجه دو و سه هستیم. همچنین شهرداری تنها می تواند بر مترو و اتوبوس نظارت داشته باشد و نمی توانیم رانندگان تاکسی که بخش خصوصی هستند را ملزم به حضور در شهر کنیم.

وی یکی از دلایل تعطیلی مراکز آموزشی را حذف سفرهای آموزشی به دلیل کمبود وسیله نقلیه دانست و گفت: تلاش کردیم مردم در روز گذشته کمتر دچار مشکل شوند و دیدیم تهران با وجود بارش برف قفل نشد.

به گفته رباطی تمام شهر تهران توسط دو هزار دوربین کنترلی شرکت کنترل ترافیک شهرداری نظارت می شد تا اگر مشکلی در سطح شهر باشد به سرعت برطرف شود.

چگونگی پرداخت خسارت به خودروهایی که به دلیل شکستگی درختان خسارت دیدند

رباطی در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه شهروندانی که به دلیل بارش برف خودروهایشان دچار خسارت شده چگونه می توانند جبران خسارت کنند، گفت: خودروهایی که دارای بیمه بوده سازمان بیمه گر به این موضوع رسیدگی می کند و اگر خسارت به دلیل بارش برف به خودرو زده شده حتما مالک خودرو شکایت خود را به پلیس راهنمایی و رانندگی ارائه و به شهرداری مناطق و شورای حل اختلاف ارائه و مراجعه کند تا بتواند خسارت خود را دریافت کند، بخشی از این خسارت ها توسط پیمانکاران فضای سبز پرداخت شده و برخی را نیز مستقیما شهرداری پاسخگو خواهد بود.

توضیح در خصوص انتصاب آقازاده ها

رباطی در ادامه در خصوص انتصاب برخی آقازاده ها در معاونت امور مناطق گفت: لطفا اسامی این افراد را شفاف بگویید ما چیز پنهانی نداریم.

وی ادامه داد: آقازاده به کسی گفته می شود که راست راست در خیابان راه برود و با استفاده از رانت خانوادگی پول دربیاورد نه اینکه در شهرداری دو شیفت کار کند و نزدیک به ۱۲ ساعت در سطح شهر فعالیت کند.

وی ادامه داد: برخی از افرادی که در فضای مجازی اسم شان را دیده ایم در شهرداری ۱۲ تا ۱۴ سال سابقه داشتند و مانند هر فردی باید ارتقا شغلی می گرفتند.

رباطی در خصوص فعالیت فرزند موسوی لاری در معاونت امور مناطق گفت: وی در شهرداری منطقه ۶ و ۲۱ پیش از این به عنوان مشاور شهردار فعالیت می کرد و در لیست ۴۲ نفره کاندیداهای شورای شهر بود.

رباطی با اشاره به پرونده وی در کمیته انتصابات گفت: این کمیته با حضور کارشناسان و اساتید دانشگاهی برگزار می شود و در مصاحبه ای که با این فرد انجام شده وی توانسته نمرات بالایی کسب کند.

وی در پاسخ به پرسشی که آیا این پست پاداش انصراف وی از لیست اصلاح طلبان است، گفت: منظور من این بود که پدر ایشان که در شورای عالی اصلاحات است می توانست همان زمان از این نسبت فامیلی استفاده کند و نکرد، همچنین موسوی دراین مناطق به عنوان مشاور عام بود و در همه حوزه های تخصصی مشاوره می داد. همچنین سوابق خوبی در معماری و صنعتی و مدیریتی دارد.

وی در خصوص اینکه قرار بود شهرداری برای انتخاب مدیران میانی فراخوان دهد، این فراخوان به کجا انجامید گفت: این فراخوان در بخش شهرداران نواحی خواهد افتاد و در یک فراخوان داخلی در خصوص شهرداران ناحیه تصمیم گیری می شود و افرادی که در داخل سیستم شهرداری هستند می توانند در این فراخوان شرکت کنند.

توضیح در خصوص اختلال در سامانه ۱۳۷

رباطی در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص اختلال در سامانه ۱۳۷ گفت: روز گذشته تماس های لحظه ای با این سامانه به ۱۲۰ تماس رسیده بود و شبکه پرتراکم شده و قرار بر این شد شهروندان تهرانی در خصوص مشکلات ایمنی و برف با ۱۲۵ تماس گرفته و سامانه ۱۸۸۸ نیز مشکلات لحظه ای شهروندان را رصد کند.

۴۴ درصد تجهیزات برف روبی تهران به روز است

معاون شهردار تهران در ادامه با اشاره به استفاده ۱۲۰۰ دستگاه سنگین برای برف روبی گفت: از این تعداد ۵۲۷ دستگاه مکانیزه و به روز است و با تکنولوژی روز دنیا همراه است.

وی ابراز امیدواری کرد: با حجم ماموریت های غیروظیفه ای امیدواریم اعتبارات لازم برای بازسازی و تجهیز این بخش فراهم شود.

رباطی همچنین با اشاره به سند تحول و تحویل شهرداری تهران گفت: انتظار داشتم بخشی از سوالات امروز پیرامون این گزارش باشد، اینکه چرا در سال هایی که انتخابات داشتیم به تعداد نیروی انسانی در شهرداری افزوده می شد.

وی همچنین در خصوص میزان درآمد محقق شده سال ۹۶ گفت: تاکنون کمتر از ۷۰ درصد از بودجه سالیانه محقق شده اما ما در بخش نگهداشت همه اعتبارات لازم را اختصاص داده ایم و می توانیم ادعا کنیم در بخش نگهداشت هیچ پیمانکاری از ما طلب ندارد.

رباطی ادامه داد: با ۱۲۳ پیمانکار جمع آوری زباله، ۲۰۰ پیمانکار در حوزه فضای سبز و ۱۱ پیمانکار برف روب داریم که در پرداخت این بخش هیچ درنگی نکرده ایم و صددرصد پول ها را پرداخت کرده ایم.

وی در خصوص اینکه گفته می شود شکستگی درختان به دلیل عدم هرس به موقع آنهاست، گفت: درختان سوزنی برگ هرس نمی شوند بلکه درختان پهن برگ را هرس می کنند و شکستگی های اخیر در خصوص درختان سوزنی شکل است.

رباطی در رابطه با انتصاب برادر خود به عنوان قائم مقام یکی از مناطق گفت: ما در جنوبی ترین نقاط تهران به دنیا آمدیم، تحصیل کردیم، به وزارت کشور رفتیم و کارمند شهرداری بوده ایم مجید رباطی برادر من سال ۷۲ به شهردرای آمد و من سال ۷۴ و سمت های مختلفی نیز در شهرداری تهران داشت. قرار بود در دوره گذشته دو بار به عنوان قائم مقام شهردار انتخاب شود که به دلیل تشابه نام با من معاون منطقه باقی ماند و این بار نیز شهردار منطقه درخواست کرده وی به عنوان قائم مقام انتخاب شود و این انتخاب به من ارتباطی ندارد و می توان گفت برادرم در این سال ها هزینه تشابه فامیلی با من را داده است و این طور نبوده که ناگهان وارد شهرداری شود.